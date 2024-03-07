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致敬1969太空傳奇！OMEGA超霸專業登月表 白面新登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
3861同軸擒縱機芯通過大師天文台認證，並可在透明後底蓋中近距離欣賞。圖／OMEGA提供
3861同軸擒縱機芯通過大師天文台認證，並可在透明後底蓋中近距離欣賞。圖／OMEGA提供

在日前與國際慈善醫療組織ORBIS推出聯名拍賣並獲得佳績後，瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）火速發表了「超霸專業登月」表款全新設計：亮漆白色面盤款，表款從去年11月以來已廣受愛好者的討論，並在近日正式上市。

原來去年11月在紐約舉行的「Planet OMEGA Exhibition」特展上，便曾有飾演007的英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）搶先配戴造型。當時Daniel Craig是以深色西裝搭配淺紫色襯衫，流露出袖口醒目、白色面盤的超霸專業登月腕表，因而讓收藏家、OMEGA愛好者廣為討論。新款「超霸專業登月」腕表顛覆了過往常見的黑色面盤，改以亮漆白色為視覺主軸，同時包含小時時標、指針、數字刻度全數換成黑色，黑白比對、因而帶來更鮮明的反差，同時Speedmaster字樣與中置大型計時秒針的前緣則改為紅色，小秀熱情。

之所以選擇白色成為面盤，主因之一在於超霸與太空登月的歷史，而太空人在星際中活動的太空服正是白色，因而表款也可視為星際探險的可靠「伴手」；原因之二是OMEGA曾在1969年時與美國太空總署NASA合作推出了為太空中操作的ALASKA I原型，基於有效的熱反射係數考量、因而將表款面盤選擇為白色，當時ALASKA I原型便具有加大的紅色表殼，也正是今日Speedmaster選擇紅色的主因，表款並將搭配歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，訂價則為26萬8,000元。

白色亮漆的面盤上，白色源自太空人的服裝，而紅色的Speedmaster字樣與紅色計時秒針前緣，靈感則來自ALASKA I原型的超大紅色表殼。圖／OMEGA提供
白色亮漆的面盤上，白色源自太空人的服裝，而紅色的Speedmaster字樣與紅色計時秒針前緣，靈感則來自ALASKA I原型的超大紅色表殼。圖／OMEGA提供
瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）發表新款「超霸專業登月」亮漆白色面盤款，並由Daniel Craig瀟灑演繹。圖／OMEGA提供
瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）發表新款「超霸專業登月」亮漆白色面盤款，並由Daniel Craig瀟灑演繹。圖／OMEGA提供
去年11月在紐約舉行的「Planet OMEGA Exhibition」特展上，英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）已搶先配戴了此一表款。圖／OMEGA提供
去年11月在紐約舉行的「Planet OMEGA Exhibition」特展上，英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）已搶先配戴了此一表款。圖／OMEGA提供
「超霸專業登月」亮漆白色面盤款，精鋼、42毫米、3861同軸擒縱大師天文台機芯，時間顯示、計時碼表，26萬8,000元。圖／OMEGA提供
「超霸專業登月」亮漆白色面盤款，精鋼、42毫米、3861同軸擒縱大師天文台機芯，時間顯示、計時碼表，26萬8,000元。圖／OMEGA提供

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