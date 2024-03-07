致敬1969太空傳奇！OMEGA超霸專業登月表 白面新登場

在日前與國際慈善醫療組織ORBIS推出聯名拍賣並獲得佳績後，瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）火速發表了「超霸專業登月」表款全新設計：亮漆白色面盤款，表款從去年11月以來已廣受愛好者的討論，並在近日正式上市。

原來去年11月在紐約舉行的「Planet OMEGA Exhibition」特展上，便曾有飾演007的英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）搶先配戴造型。當時Daniel Craig是以深色西裝搭配淺紫色襯衫，流露出袖口醒目、白色面盤的超霸專業登月腕表，因而讓收藏家、OMEGA愛好者廣為討論。新款「超霸專業登月」腕表顛覆了過往常見的黑色面盤，改以亮漆白色為視覺主軸，同時包含小時時標、指針、數字刻度全數換成黑色，黑白比對、因而帶來更鮮明的反差，同時Speedmaster字樣與中置大型計時秒針的前緣則改為紅色，小秀熱情。