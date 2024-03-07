海外第一間！知名連鎖居酒屋「鳥貴族」將來台灣 高CP值獲日本票選第一的關鍵為何？

發跡於大阪的鳥貴族，是日本票選第一名的燒鳥居酒屋，將於2024第三季來台展店。圖/大成提供

【採訪·撰文=《食力》編輯部】

日本知名連鎖平價居酒屋品牌「鳥貴族」2024年將正式來台，將由鳥貴族集團與大成集團旗下的都城實業公司共同成立合資公司「鳥貴成」，資本額約6千5百萬台幣，雙方各出資一半，並於2024年3月4日召開簽約記者會，正式宣布進軍海外市場的第一步，就將落腳台灣。

2024年3月4日大成集團都城實業公司與日本鳥貴族集團正式簽約，成立「鳥貴成」股份有限公司，左起為鳥貴族HD代表取締役社長大倉忠司、大成集團董事長韓家宇、大成集團都城實業公司董事長韓家寅。圖/大成提供

發跡於大阪的鳥貴族 高CP值獲日本票選第一

鳥貴族1985年發跡於大阪，是日本票選第一的燒鳥居酒屋，以均一價格（含稅360日圓，約75元台幣）提供多樣化的串燒，因此以便宜而高CP值著稱，無論是上班族、學生或家庭都能輕鬆享受居酒屋時光。現今在日本全國各地已有620家分店，接下來除了台灣，鳥貴族也計畫進軍香港，以及在美國開設直營店。

鳥貴族集團社長兼創辦人大倉忠司表示，鳥貴族以「成為全球雞肉餐飲公司」為長期願景，積極進軍國際市場，東亞第一站就選擇台灣，大倉忠司表示因深感台灣是很親日的國家，以及燒鳥文化在台也已深耕許久，因此台灣是再適合的地點不過。

而即將引進鳥貴族的大成集團是台灣雞肉行業的龍頭企業，也是最大的白肉雞供應業者，目前擁有肉雞、土雞、雞蛋、鴨、水產、畜產等多條龍完整且高效率的垂直整合體系，從源頭及上下游管理保障食品安全，2023年10月更是打造出台灣第一顆生食級雞蛋。將以生鮮雞肉生產優勢為鳥貴族供應高品質雞肉。

大成期待在引入「鳥貴族」後，為台灣的居酒屋產業帶來新氣象。圖/大成提供

鳥貴族第一間海外店落腳台北 預計2024年第三季開幕

大成集團都城實業公司董事長韓家寅表示，目前預計最快在2024年第三季在台北迎來首家海外分店，由於居酒屋的營業時間較晚，營業時間恐怕較難配合百貨店，因此期待第一家店是80到100個位子的旗艦店規模，並開在台北市夜生活豐富的商圈，並預計2024年在台北開出3家店，2025年也將進軍台中，目前採取直營模式，未來也將逐步開放加盟，期待3年內能夠開出25家的規模。

其中消費者最關心的，不外乎是鳥貴族來台灣之後價格是否和日本一樣平價？大成集團董事長韓家宇表示，為忠於原味，鳥貴族長時間以蔬菜和水果混合燉煮的秘製醬汁會從日本直接進口，因此台灣定價會稍微提高一些，但仍會維持經濟實惠的最高原則。

「鳥貴族」的秘製醬汁長時間以蔬菜和水果混合燉煮，為了確保原汁原味，將會從日本直接進口。圖/大成提供

鳥貴族致勝之道：積極掌控成本，美味卻絲毫不扣分

而鳥貴族為什麼能夠在日本享有如此高的人氣？背後原因正是其差異化的經營策略。鳥貴族追求的並不是低價格，而是考量整體CP值，用心打造出平價而高品質的居酒屋。

鳥貴族100%使用日本在地國產食材，作為主打雞肉料理的居酒屋，大量訂購本身較能控制進貨成本，以這點來看，大成集團引進鳥貴族，勢必能夠充分發揮雞肉原料供應商的優勢，大幅降低食材成本。

此外，鳥貴族於日本的店舖多是在地下或是二樓以上，雖然比起開在一樓的店面較不易吸引客人走進，但優勢便是相對便宜的租金。

而在日本，鳥貴族的廚房更引進IT系統，在顧客點餐先後順序的基礎上，系統會自動重新排列烹飪順序，藉此提高工作效率，在提供餐點的速度上也有了更高的滿意度。另也匯入觸控式螢幕的點單系統，平板可直接切換中文、英文介面，讓國外遊客也能輕鬆點餐，而均一價的另一優勢便是不管幾人吃都方便拆帳，結帳時更是能直接輸入分母人數，幫你貼心計算一人需負擔多少錢。

鳥貴族期待透過大成集團在雞肉產業的專業、原物料供應的優勢以及豐富的餐飲管理經驗，為台灣帶來日式居酒屋豐富的新風貌。圖/大成提供

從養雞到餐飲，大成集團皆有厚實經營基礎，而大成集團2023年總營收約1111億元，其中餐飲事業營收約占3%，韓家寅相信引進鳥貴族之後，由大成供應最新鮮好吃的雞肉，再加上日本的技術及秘製醬汁，2024年大成的餐飲事業能創造出更漂亮的成績。大倉忠司也表示，未來若鳥貴族在台灣經營得不錯，也會考慮將集團底下的串燒外帶店引進台灣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

●從1串10幾元的夜市攤車賣到年營收破億！「焦糖楓」如何稱霸平價串燒市場？

●燒肉也能用訂閱制？「宅家乾杯」如何成功將居酒屋體驗搬進家庭餐桌？

●大成突破產業天花板的台灣第一顆生食級雞蛋如何誕生？斥資10億元的背後、看不見的地方才最難做！