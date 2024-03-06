國泰航空再度攜手都爹利會館　推出全新米其林飛機餐

國泰航空表示，自2023年2月與香港米其林星級食府都爹利會館首度合作廣受歡迎後，今年再次合作，推出全新菜式的機上餐點，展示揉合正宗傳統及現代創新的中菜滋味，凡搭乘國泰航空從香港出發指定長途航班的頭等客艙及商務客艙旅客均可享用這些佳餚。

國泰航空表示，頭等艙前菜「醋香水晶肴肉」，其靈感來自中國江蘇省鎮江市的一道傳統名菜。以豬蹄為主料，經醃製、燉煮和壓實後切成薄片，上面再淋上以陳醋調配、味道酸甜開胃的醬汁。

主菜「碧綠川椒鮑魚雞球」則是以傳統潮州菜發想，嫩滑的鮑魚和雞肉加以花椒、老抽醬油和魚露炒製，以香脆的炸川椒葉作點綴，並配上白玉翡翠卷和鹹魚茸菜飯。「玉樹麒麟蒸鱈魚」則是以鱈魚片、雲南火腿和冬菇片順序排好後再蒸熟，鮮嫩口感和奢華滋味相互交融。

甜點「黑芝麻塔配豆腐雪糕」以中國傳統甜品芝麻糊為底，在酥脆塔皮中加入香氣撲鼻的黑芝麻慕斯，再搭配口感細滑的豆腐雪糕，呈現出層次簡單而幼滑可口的味道。

國泰航空指出，商務艙特色前菜包括富四川風味的「芝麻口水雞配醋香涼拌黑白木耳」，將鮮嫩多汁的雞肉上淋上以芝麻、紅辣椒等香料混合而成的濃郁醬汁，打造出麻辣、鮮香和嫩爽的豐富口味。

主菜同樣經過精心設計，「山楂果醋豬肋肉」由新鮮山楂和少量蘋果醋調製而成的酸甜醬汁搭配嫩滑香酥的炸排骨。「波特酒燉牛肋肉」以牛肋條配波特酒和番茄醬慢煮，使肉質變得嫩滑可口，加入芹菜和紅蘿蔔則帶來爽脆的口感和微甜滋味，減輕肉的油腻感，完美配合的食材定必能挑動旅客的味蕾，令人回味無窮。甜點「紅豆豆腐布丁」則是將甜而不膩的北海道紅豆淋上絲滑布丁。