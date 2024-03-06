久等了！木柵20年老字號「魚玄雞」 4月復出重新開幕

位於台北市興隆路三段、海巡署對面的木柵老字號家常菜館「魚玄雞小館」，自去年8月13日營業結束後，一直歇業至今。不過歇業半年多以來，餐廳招牌依舊高掛，內部空間也幾乎維持原貌，並未挪作他用，似乎早已為重出江湖埋下伏筆。日前餐廳門口掛出「整修中，將於4月重新開幕」紅布條，正式為「魚玄雞小館」的復出發出公開宣言。

這4月將重新開幕的消息一出，熟悉「魚玄雞小館」的舊雨新知紛紛表示支持，「等很久了哦，又有好料理滿足五臟廟了呢」、「何時開幕？文山居民的期待！」、「不敢相信！太讚了，我愛魚玄雞」、「不管當初的理由為何，讓消費者多一個吃飯的選擇總是好的」；也有網友開始關切，「有人知道是原班人嗎？」、「4月初嗎？」「希望還是熟悉的味道」、「如果換人我可不當炮灰，等看誰去踩踩雷再說吧。」

「魚玄雞小館」是文山區知名老字號人氣飯館，菜色偏外省菜，以雞肉料理見長，招牌菜之一的「魚玄燻香雞」，將雞腿部位做煙燻處理，讓許多饕客津津樂道，不僅平日經常客滿，星期例假日更是預約困難，過往一向是木柵人的日常中一個令人安心的存在。

去年8月中旬起「魚玄雞小館」無預警進入歇業，許多木柵人紛紛表示愕惋，「好可惜！心中木柵最好吃實惠的合菜店」、「媽媽帶我們去吃的回憶，又沒了」、「木柵超好吃的餐廳，我宴客都會去這裡吃飯，太可惜了，以後不知道要去哪裡吃」、「怎麼會⋯我們今年才在您這過50壽宴」。至於將在4月重新開幕的「魚玄雞小館」，將以什麼樣的風貌回歸、口味、菜色是否依舊？熱情的木柵鄉親，個個滿懷期待。