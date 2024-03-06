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以高級訂製服為靈感 Boucheron 2024高級珠寶閃耀賦權

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鈕釦、刺繡、肩章，高級訂製服的細節成為本次高級珠寶的靈感泉源。圖／Boucheron提供（合成圖）
鈕釦、刺繡、肩章，高級訂製服的細節成為本次高級珠寶的靈感泉源。圖／Boucheron提供（合成圖）

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日於台北展出2024年的Historie De Style系列The Power Of Couture高級珠寶，全數24款作品以高級訂製服（Couture）為靈感，展現珠寶之於力量、權力、女性自主，更有織品布料與珠寶交集的千絲萬縷，閃耀「賦權」。

Boucheron不僅挑戰對高級珠寶的想像，更以形式、結構與色彩的頻繁實驗，展現銳意。圖／Boucheron提供
Boucheron不僅挑戰對高級珠寶的想像，更以形式、結構與色彩的頻繁實驗，展現銳意。圖／Boucheron提供

本次展出為巴黎首站發表後的全球首站，全數24套珠寶也於現場完整陳列。為爬梳美學脈絡，Boucheron更自巴黎空運來台18套骨董珠寶，是品牌近10年來罕見，全數源自19、20世紀的Boucheron藏品，引人透過光滑的、閃耀的、編織的、特殊成色的質地，見證Boucheron過往早早透過珠寶所呈現宛如織品的多元質地。

本次高級珠寶命名為「The Power Of Couture」，不僅模擬了高級訂製服的工藝、形式，轉換式珠寶更讓穿戴者自由切換造型，是另一次的自我「賦權」。圖／Boucheron提供
本次高級珠寶命名為「The Power Of Couture」，不僅模擬了高級訂製服的工藝、形式，轉換式珠寶更讓穿戴者自由切換造型，是另一次的自我「賦權」。圖／Boucheron提供

原來Boucheron品牌創辦人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生自1817年原就是巴黎布商，並在1822、1837年分別將業務範疇擴展至絲綢專營與蕾絲，因此Boucheron的風格脈絡中原就與時裝、高級訂製服具有密不可分的DNA。事實上，Boucheron數年前常在走秀中讓男模特兒穿戴珠寶，破除性別迷思，唯本次2024 Historie De Style系列The Power Of Couture高級珠寶則少見全數運用女性模特兒，背後原因之一，正在於翻轉的思維。

Boucheron帶來2024高級珠寶The Power of Couture系列作品，也是巴黎外的全球首站曝光。圖／Boucheron提供
Boucheron帶來2024高級珠寶The Power of Couture系列作品，也是巴黎外的全球首站曝光。圖／Boucheron提供

由於本次高級珠寶命名為「The Power Of Couture」，其Power可視為力量、也可解讀為權力。過往歐洲王公貴族的服裝結構除天授神權的儀式感，其衣物身上的冠冕、編織更在裝飾外帶有軍事與權力的體現；於此The Power Of Couture系列嘗試以珠寶結構模擬王室貴族的服裝，並翻轉性別與權力的關聯，Boucheron經典的轉換式珠寶將讓穿戴者自由切換造型，也似另一次的「賦權」、讓女性自由定義珠寶，究竟是肩章又或是手鐲？是后冠又或是短項鍊？充滿無限可能。

The Power of Couture高級珠寶系列Médailles胸針，價格店洽。圖／Boucheron提供
The Power of Couture高級珠寶系列Médailles胸針，價格店洽。圖／Boucheron提供

Boucheron創意總監Claire Choisne從訂製服的細節如蝴蝶結、針織品、羅緞、絨球、蕾絲、獎章、鈕釦、刺繡、肩章得到大量啟發，最特殊的一款單品首推以蝴蝶結為名的「Noeud」珠寶套組，磨砂水晶的啞光效果與鑽石的銳利形成光芒對比，並鑲嵌一顆4.05 克拉F VVS2梨形鑽石為主石、共有多達6種配戴方式；另外「Tricot」（針織品）系列的項鍊與手環則將水晶加以噴砂打磨，並以鎳鈦合金串接，讓原本冰冷堅硬的珠寶呈現如羊毛織紋的柔軟質地，也是一回色彩、質感的二重轉譯，令人激賞。

獎章（médaille）系列短項鍊中的磨砂水晶藏入Quatre系列的「羅緞直線刻紋（Grosgrain）」，展現創意總監Claire Choisne將經典元素轉換挪用的巧思。記者釋俊哲／攝影
獎章（médaille）系列短項鍊中的磨砂水晶藏入Quatre系列的「羅緞直線刻紋（Grosgrain）」，展現創意總監Claire Choisne將經典元素轉換挪用的巧思。記者釋俊哲／攝影

「肩章」（épaulettes）系列珠寶則從1902年時品牌曾為威爾斯王妃Mary De Teck所製作的王冠再出發，其中左右成對的「肩章」將成為禮服的閃耀裝飾：對稱、回到自我「權威」，但結合時又化為手鐲，一物多用。另一組獎章（médaille）短項鍊則是由13加2的15「片」獎章組合而成，變成高雅脫俗的短項鍊，其中兩「片」可單獨拆卸、變成外套或禮服上的勳章，也回應了本次高級珠寶的原意：紀念自我成就、人生的重要一瞬，永恆閃耀。

The Power of Couture高級珠寶系列Col（衣領）項鍊，可當成短項鍊或冠冕配戴。圖／Boucheron提供
The Power of Couture高級珠寶系列Col（衣領）項鍊，可當成短項鍊或冠冕配戴。圖／Boucheron提供
僅以水晶、霧面水晶、鑽石與白金為元素的Boucheron 2024高級珠寶，帶來古典風範的新穎閃耀形式。圖／Boucheron提供
僅以水晶、霧面水晶、鑽石與白金為元素的Boucheron 2024高級珠寶，帶來古典風範的新穎閃耀形式。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌創辦人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生。記者釋俊哲／攝影
Boucheron品牌創辦人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生。記者釋俊哲／攝影
Boucheron 1952年的Tubogaz工藝流蘇項鍊，展現出黃金柔軟、光澤的嬌貴奢華一面。記者釋俊哲／攝影
Boucheron 1952年的Tubogaz工藝流蘇項鍊，展現出黃金柔軟、光澤的嬌貴奢華一面。記者釋俊哲／攝影
18套骨董珠寶全數自巴黎總部空運而來，展示珠寶在勳章、勳章、飾帶、飾釘、肩飾的多元面向。記者釋俊哲／攝影
18套骨董珠寶全數自巴黎總部空運而來，展示珠寶在勳章、勳章、飾帶、飾釘、肩飾的多元面向。記者釋俊哲／攝影
The Power of Couture高級珠寶系列Tricot（針織品）項鍊，以磨砂水晶的鑲嵌組合，呈現宛如毛衣、織料的驚艷想像。圖／Boucheron提供
The Power of Couture高級珠寶系列Tricot（針織品）項鍊，以磨砂水晶的鑲嵌組合，呈現宛如毛衣、織料的驚艷想像。圖／Boucheron提供
使用4.05克拉梨形切割鑽石與水晶的白金Noeud（蝴蝶結）項鍊，多達六種配戴方式，是本次最精湛的轉換式珠寶。圖／Boucheron提供
使用4.05克拉梨形切割鑽石與水晶的白金Noeud（蝴蝶結）項鍊，多達六種配戴方式，是本次最精湛的轉換式珠寶。圖／Boucheron提供

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