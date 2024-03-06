以高級訂製服為靈感 Boucheron 2024高級珠寶閃耀賦權
法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日於台北展出2024年的Historie De Style系列The Power Of Couture高級珠寶，全數24款作品以高級訂製服（Couture）為靈感，展現珠寶之於力量、權力、女性自主，更有織品布料與珠寶交集的千絲萬縷，閃耀「賦權」。
本次展出為巴黎首站發表後的全球首站，全數24套珠寶也於現場完整陳列。為爬梳美學脈絡，Boucheron更自巴黎空運來台18套骨董珠寶，是品牌近10年來罕見，全數源自19、20世紀的Boucheron藏品，引人透過光滑的、閃耀的、編織的、特殊成色的質地，見證Boucheron過往早早透過珠寶所呈現宛如織品的多元質地。
原來Boucheron品牌創辦人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生自1817年原就是巴黎布商，並在1822、1837年分別將業務範疇擴展至絲綢專營與蕾絲，因此Boucheron的風格脈絡中原就與時裝、高級訂製服具有密不可分的DNA。事實上，Boucheron數年前常在走秀中讓男模特兒穿戴珠寶，破除性別迷思，唯本次2024 Historie De Style系列The Power Of Couture高級珠寶則少見全數運用女性模特兒，背後原因之一，正在於翻轉的思維。
由於本次高級珠寶命名為「The Power Of Couture」，其Power可視為力量、也可解讀為權力。過往歐洲王公貴族的服裝結構除天授神權的儀式感，其衣物身上的冠冕、編織更在裝飾外帶有軍事與權力的體現；於此The Power Of Couture系列嘗試以珠寶結構模擬王室貴族的服裝，並翻轉性別與權力的關聯，Boucheron經典的轉換式珠寶將讓穿戴者自由切換造型，也似另一次的「賦權」、讓女性自由定義珠寶，究竟是肩章又或是手鐲？是后冠又或是短項鍊？充滿無限可能。
Boucheron創意總監Claire Choisne從訂製服的細節如蝴蝶結、針織品、羅緞、絨球、蕾絲、獎章、鈕釦、刺繡、肩章得到大量啟發，最特殊的一款單品首推以蝴蝶結為名的「Noeud」珠寶套組，磨砂水晶的啞光效果與鑽石的銳利形成光芒對比，並鑲嵌一顆4.05 克拉F VVS2梨形鑽石為主石、共有多達6種配戴方式；另外「Tricot」（針織品）系列的項鍊與手環則將水晶加以噴砂打磨，並以鎳鈦合金串接，讓原本冰冷堅硬的珠寶呈現如羊毛織紋的柔軟質地，也是一回色彩、質感的二重轉譯，令人激賞。
「肩章」（épaulettes）系列珠寶則從1902年時品牌曾為威爾斯王妃Mary De Teck所製作的王冠再出發，其中左右成對的「肩章」將成為禮服的閃耀裝飾：對稱、回到自我「權威」，但結合時又化為手鐲，一物多用。另一組獎章（médaille）短項鍊則是由13加2的15「片」獎章組合而成，變成高雅脫俗的短項鍊，其中兩「片」可單獨拆卸、變成外套或禮服上的勳章，也回應了本次高級珠寶的原意：紀念自我成就、人生的重要一瞬，永恆閃耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言