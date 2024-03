以高級訂製服為靈感 Boucheron 2024高級珠寶閃耀賦權

法國高級珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)今日於台北展出2024年的Historie De Style系列The Power Of Couture高級珠寶,全數24款作品以高級訂製服(Couture)為靈感,展現珠寶之於力量、權力、女性自主,更有織品布料與珠寶交集的千絲萬縷,閃耀「賦權」。

Boucheron不僅挑戰對高級珠寶的想像,更以形式、結構與色彩的頻繁實驗,展現銳意。圖/Boucheron提供

本次展出為巴黎首站發表後的全球首站,全數24套珠寶也於現場完整陳列。為爬梳美學脈絡,Boucheron更自巴黎空運來台18套骨董珠寶,是品牌近10年來罕見,全數源自19、20世紀的Boucheron藏品,引人透過光滑的、閃耀的、編織的、特殊成色的質地,見證Boucheron過往早早透過珠寶所呈現宛如織品的多元質地。

本次高級珠寶命名為「The Power Of Couture」,不僅模擬了高級訂製服的工藝、形式,轉換式珠寶更讓穿戴者自由切換造型,是另一次的自我「賦權」。圖/Boucheron提供

原來Boucheron品牌創辦人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生自1817年原就是巴黎布商,並在1822、1837年分別將業務範疇擴展至絲綢專營與蕾絲,因此Boucheron的風格脈絡中原就與時裝、高級訂製服具有密不可分的DNA。事實上,Boucheron數年前常在走秀中讓男模特兒穿戴珠寶,破除性別迷思,唯本次2024 Historie De Style系列The Power Of Couture高級珠寶則少見全數運用女性模特兒,背後原因之一,正在於翻轉的思維。

Boucheron帶來2024高級珠寶The Power of Couture系列作品,也是巴黎外的全球首站曝光。圖/Boucheron提供

由於本次高級珠寶命名為「The Power Of Couture」,其Power可視為力量、也可解讀為權力。過往歐洲王公貴族的服裝結構除天授神權的儀式感,其衣物身上的冠冕、編織更在裝飾外帶有軍事與權力的體現;於此The Power Of Couture系列嘗試以珠寶結構模擬王室貴族的服裝,並翻轉性別與權力的關聯,Boucheron經典的轉換式珠寶將讓穿戴者自由切換造型,也似另一次的「賦權」、讓女性自由定義珠寶,究竟是肩章又或是手鐲?是后冠又或是短項鍊?充滿無限可能。

The Power of Couture高級珠寶系列Médailles胸針,價格店洽。圖/Boucheron提供

Boucheron創意總監Claire Choisne從訂製服的細節如蝴蝶結、針織品、羅緞、絨球、蕾絲、獎章、鈕釦、刺繡、肩章得到大量啟發,最特殊的一款單品首推以蝴蝶結為名的「Noeud」珠寶套組,磨砂水晶的啞光效果與鑽石的銳利形成光芒對比,並鑲嵌一顆4.05 克拉F VVS2梨形鑽石為主石、共有多達6種配戴方式;另外「Tricot」(針織品)系列的項鍊與手環則將水晶加以噴砂打磨,並以鎳鈦合金串接,讓原本冰冷堅硬的珠寶呈現如羊毛織紋的柔軟質地,也是一回色彩、質感的二重轉譯,令人激賞。

獎章(médaille)系列短項鍊中的磨砂水晶藏入Quatre系列的「羅緞直線刻紋(Grosgrain)」,展現創意總監Claire Choisne將經典元素轉換挪用的巧思。記者釋俊哲/攝影