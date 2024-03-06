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7-ELEVEN推春季「CITY系列限時優惠」！連續8天指定飲品享同品項買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市3月8日至3月10日推出限定3天的「超值五六日」加碼優惠，包含CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等皆可享同品項冰熱任選買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市3月8日至3月10日推出限定3天的「超值五六日」加碼優惠，包含CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等皆可享同品項冰熱任選買1送1。圖／7-ELEVEN提供

隨著春天的降臨，7-ELEVEN為與全台民眾一起共度美好時光，特別再加碼春季CITY系列優惠活動，自3月8日起至3月15日連續8天都有指定飲品可享買1送1，讓每個人在美好的城市裡探索春意。

逾6,800家7-ELEVEN門市自3月8日至3月10日期間，推出限定3天的「超值五六日」加碼優惠，包含CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等皆可享同品項冰熱任選買1送1（CITY PRIMA、熱燕麥拿鐵限指定門市販售）。

不僅如此，為迎接白色情人節到來，7-ELEVEN更集結線上線下推出優惠活動，門市自3月11日至3月15日期間購買CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）、大杯卡布奇諾（熱）、CITY TEA冰淇淋紅茶等指定同品項可享買1送1（現萃茶限指定門市販售）。

線上「OPENPOINT行動隨時取」3月11日至3月15日限時5天推出白色情人節CITY系列指定活動案型，包括CITY CAFE熱卡布奇諾咖啡（大杯）買2送2，每日限量2萬組；CITY CAFE厚乳拿鐵咖啡（大杯）買2送2，每日限量2萬組；CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵任選買5送2，最多省130元，限量3萬組；CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買5送2，最多省150元，限量3萬組；CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2，最多省220元，限量3萬組；CITY TEA珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，最多省130元，限量1萬組。（現萃茶與精品咖啡需於限定門市兌換；同品項、同規格及同價位可冰熱互換，限量組數、會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPENPOINT APP說明）。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

「OPENPOINT行動隨時取」3月11日至3月15日限時5天推出白色情人節CITY系列指定活動案型，如綿密奶泡的CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、多20%奶量的厚乳拿鐵皆可享同品項買2送2，活動期間每日各限量2萬組。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」3月11日至3月15日限時5天推出白色情人節CITY系列指定活動案型，如綿密奶泡的CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、多20%奶量的厚乳拿鐵皆可享同品項買2送2，活動期間每日各限量2萬組。圖／7-ELEVEN提供
迎接白色情人節到來，7-ELEVEN門市3月11日至3月15日限時5天推出CITY系列指定同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
迎接白色情人節到來，7-ELEVEN門市3月11日至3月15日限時5天推出CITY系列指定同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供

冰淇淋 白色情人節

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