統一超商響應全球最大減碳行動「地球一小時」！全台首度由零售業取得官方授權　號召逾420個企業品牌齊關燈

統一超商呼應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，為喚起全民節能減碳意識，統一超商連續第3年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」，今年更率超商通路之先，成為全台零售業首度取得「Earth Hour地球一小時」國際團隊的官方授權並且是台灣主辦方之一。統一超商發揮企業影響力，號召全台7-ELEVEN門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾420個企業品牌加入「Earth Hour地球一小時」綠色行動，在3月23日（星期六）晚間8點30分至9點30分共同關燈一小時，預估響應單位累積超過10,000個小時的關燈時數，將有超過1萬個據點一起關燈響應。

統一超商領先同業率先承諾2050淨零碳排目標，積極回應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，已連續5年入選「道瓊永續世界指數」、連續兩年獲全球最大的環境資訊揭露與追蹤資料中心—CDP碳揭露計畫，於氣候變遷問卷評比成績榮獲「A-」領導等級殊榮，相較全球平均「C」級，成績表現與在地知名科技、金控企業比肩，今年第一季也已啟動ISO14064-1溫室氣體盤查，預計今年可完成公司主體及啟動子公司盤查，積極盤點碳排現況及規劃進一步減碳行動。

今年統一超商特別擴大邀請政府單位及企業永續夥伴們支持「地球一小時」關燈活動，當中不乏上市上櫃公司及知名國際品牌、金融機構，關係企業品牌共有：統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店／高雄店）、悠旅生活（星巴克）、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、二十一世紀、愛金卡將於今年國際關燈日當天一同關閉招牌燈一小時，期望每位途經、入店消費的民眾能間接參與活動。今年除了關燈一小時外，也邀請全民為地球貢獻一小時，例如使用循環杯、回收電池和寶特瓶、吃素蔬食等，為減碳盡一份心力。

統一超商與消費者日常緊密連結，近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」，採取各項減碳作法促進綠色消費，包含7-ELEVEN門市端採用節能照明與取得節能標章的設備與耗材、開發蔬素食品牌「天素地蔬」、導入「i珍食」惜食專案、積極設置電動汽機車充換電服務等作法。

同時統一超商也整合集團內部資源自建機台提供循環杯租借和寶特瓶、電池回收服務，「OPEN iECO循環杯服務」已導入超過1,700個服務據點，至今累積減少將近25萬杯一次性紙杯，而「高效智慧回收機」於全台設置將近200台，累積超過80萬人使用。7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台也攜手唐氏症基金會打造全台首間綠能庇護工場，將門市回收寶特瓶再製作為餅乾禮盒外包裝，由唐氏症寶寶合力組裝、製成永續商品，於3月11日起採門市預購認捐，創造永續循環經濟新模式。