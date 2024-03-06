iOS 17.4更新來了！Apple Podcast逐字稿新功能造福創作者、好學聽眾

iOS 17.4現在已經可以在iPhone Xs 及以上的機型下載了！這次除了加入了新的表情符號，包括蕈類、鳳凰、萊姆、斷裂的鏈條、搖頭和點頭表情符號，令許多Podcast聽眾最躍躍欲試的就是加入了Apple Podcast中的逐字稿功能，每天離不開各種Podcast內容的民眾趕快更新！

Apple Podcast逐字稿功能讓使用者可以閱讀單集的全文、在單集中搜尋特定單字或短語，而且點按文字即可從單集中該處開始播放Podcast。單集播放時，逐字稿會一一凸顯講到的單字，以便使用者跟讀。使用者點選左下角「逐字稿」按鈕即可一次看到Podcast單集的全文，提供完整閱讀、搜尋字詞或詞句、點一下以從指定位置播放，並可搭配如「文字大小」、「增加對比」和「旁白」的輔助功能一起使用。

這個功能可以讓一般民眾更容易聽清楚最喜愛的主持人說的每一個字、學習新語言，以及更輕鬆找到在單集中聽到的事情，對於失聰或聽力障礙的使用者，也可以透過開啟逐字稿，更輕鬆接收多元的創作內容。目前逐字稿功能支援英文、西班牙文、法文和德文的單集音訊逐字稿，，閱讀與音訊同步重點標示的文字，但不會提供從一種語言到另一種語言的翻譯。

而可以讓文字訊息語氣更活靈活現的表情符號，這次也提供了新的蕈類、鳳凰、萊姆、斷裂的鏈條、搖頭和點頭表情符號，另外，有18個人物和身體表情符號加入了面向正反方向的選項。