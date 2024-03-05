太「Q」了吧！Qeelin推新款春季Wulu珠寶 幾何疊疊樂

特殊的時刻，需要特殊的紀念，無論是以美食、微笑、相擁，又或一份輕巧閃耀的珠寶紀念。Qeelin推出了WuluWulu Petite、Wulu Mini Solitaire兩個系列的多款單品，以特殊的幾何造型搭配貴金屬、鑽石鑲嵌，為人生中的重要每一瞬、閃耀留念。

Wulu Mini Solitaire系列以Wulu系列的原點：象徵富裕、好運的葫蘆為主軸，並在「葫蘆」內鑲嵌了2顆圓形鑽石，也像是兩個人的相會、成對成雙。該系列並有白金、玫瑰金、黃金三種材質，以及戒環無鑽、鑲鑽的不同設計，同時戒指內圈並刻有Qeelin字樣。