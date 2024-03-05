快訊

新冠高峰後逾半年 今年首見2兒童死亡病例「疫情仍處高原期」

陸船翻覆案談判破裂...全因這行字 陸方家屬拒收海巡慰問金

致癌蘇丹紅辣椒粉流竄全台 維力食品也中鏢？公司發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太「Q」了吧！Qeelin推新款春季Wulu珠寶 幾何疊疊樂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin推出全新Wulu Mini Solitaire與WuluWulu Petite系列，將簡約的幾何設計疊加、變化，閃耀隨身。圖／Qeelin提供（合成圖）
Qeelin推出全新Wulu Mini Solitaire與WuluWulu Petite系列，將簡約的幾何設計疊加、變化，閃耀隨身。圖／Qeelin提供（合成圖）

特殊的時刻，需要特殊的紀念，無論是以美食、微笑、相擁，又或一份輕巧閃耀的珠寶紀念。Qeelin推出了WuluWulu Petite、Wulu Mini Solitaire兩個系列的多款單品，以特殊的幾何造型搭配貴金屬、鑽石鑲嵌，為人生中的重要每一瞬、閃耀留念。

Wulu Mini Solitaire系列以Wulu系列的原點：象徵富裕、好運的葫蘆為主軸，並在「葫蘆」內鑲嵌了2顆圓形鑽石，也像是兩個人的相會、成對成雙。該系列並有白金、玫瑰金、黃金三種材質，以及戒環無鑽、鑲鑽的不同設計，同時戒指內圈並刻有Qeelin字樣。

而另一組新系列WuluWulu Petite則「顧名思義」，在原本的葫蘆外，以兩個左右對稱的鏤空葫蘆相連，宛如像是音樂樂譜般、組成一闕律動、輕快的音符；同時中央的Wulu則以斜式設計時而鑲嵌上鑽石、時而鑲嵌以飽滿色澤的紅瑪瑙，並搭配同材質貴金屬或小紅繩，「小紅繩」款手環並再串有一個Qeelin品牌英文首字母的大寫Q字，讓玫瑰金、鑽石、紅色三種不同色彩質材輝映，也將珍貴的記憶封存其中、輕巧隨身。

Qeelin WuluWulu Petite系列18K玫瑰金鑽石戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin WuluWulu Petite系列18K玫瑰金鑽石戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin WuluWulu Petite系列18K玫瑰金鑽石小紅繩手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin WuluWulu Petite系列18K玫瑰金鑽石小紅繩手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Mini Solitaire系列18K白金鑽石戒指及18K黃金素圈鑽石戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Mini Solitaire系列18K白金鑽石戒指及18K黃金素圈鑽石戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

鑽石項鏈當垃圾丟！民眾返家急撥1999 出動4人10分鐘成功找回

肖戰、韓韶禧都在戴！新派法式珠寶 喜過20歲生日

春季生意啟發珠寶 繽紛彩寶花園與翡翠綠葉展生命力

不是詐騙！前「黑澀會」美眉闖印度 直播2小時撈6千萬

相關新聞

星粉注意！春日限定「櫻花草莓風味拿鐵」 在家想喝就喝

屬於春天的咖啡，是何種滋味？優雅櫻花香、清新草莓甜的「櫻花草莓風味拿鐵」出列。今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（...

41歲修杰楷收adidas新跑鞋當生日禮物 發豪語挑戰全馬破個人最佳紀錄

升格為戲劇製作人的修杰楷出席adidas SUPERNOVA新跑鞋上市記者會，當天是其41歲生日，讓他發下豪語「今年要挑戰全馬，並跑進3小時40分鐘」，還分享了自己挑選裝備的訣竅。

擁抱巨型泡泡！盤點香港今春7大藝文打卡熱點

今年春天的香港特別熱鬧，共有7大藝文好去處，從teamLab發光裝置藝術，到載譽歸來的巴塞爾藝術展香港展會，旅客將可盡情...

Kendall Jenner與好友共同演繹時尚畫報 果然美女的朋友一樣有高顏值

擁有火辣身材，也時常大方秀曲線，曬性感穿搭的坎達爾珍娜（Kendall Jenner），此次受邀替時尚品牌Tommy Hilfiger拍攝春夏形象大片，為呼應系列主題氛圍，還特意找來她的好友們一同入鏡，詮釋經典學院風穿搭。

太「Q」了吧！Qeelin推新款春季Wulu珠寶 幾何疊疊樂

特殊的時刻，需要特殊的紀念，無論是以美食、微笑、相擁，又或一份輕巧閃耀的珠寶紀念。Qeelin推出了WuluWulu P...

萊爾富「仙氣女神節」氣泡飲系列特價49元！限時3天「Hi Café茶拿鐵系列」憑條碼享單杯特價38元

「38國際婦女節」是專屬於女人的重要節日之一，萊爾富精心規劃多項寵愛女神的優惠小確幸，即日起至3月12日於萊爾富門市推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。