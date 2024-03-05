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太「Q」了吧！Qeelin推新款春季Wulu珠寶 幾何疊疊樂
特殊的時刻，需要特殊的紀念，無論是以美食、微笑、相擁，又或一份輕巧閃耀的珠寶紀念。Qeelin推出了WuluWulu Petite、Wulu Mini Solitaire兩個系列的多款單品，以特殊的幾何造型搭配貴金屬、鑽石鑲嵌，為人生中的重要每一瞬、閃耀留念。
Wulu Mini Solitaire系列以Wulu系列的原點：象徵富裕、好運的葫蘆為主軸，並在「葫蘆」內鑲嵌了2顆圓形鑽石，也像是兩個人的相會、成對成雙。該系列並有白金、玫瑰金、黃金三種材質，以及戒環無鑽、鑲鑽的不同設計，同時戒指內圈並刻有Qeelin字樣。
而另一組新系列WuluWulu Petite則「顧名思義」，在原本的葫蘆外，以兩個左右對稱的鏤空葫蘆相連，宛如像是音樂樂譜般、組成一闕律動、輕快的音符；同時中央的Wulu則以斜式設計時而鑲嵌上鑽石、時而鑲嵌以飽滿色澤的紅瑪瑙，並搭配同材質貴金屬或小紅繩，「小紅繩」款手環並再串有一個Qeelin品牌英文首字母的大寫Q字，讓玫瑰金、鑽石、紅色三種不同色彩質材輝映，也將珍貴的記憶封存其中、輕巧隨身。
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