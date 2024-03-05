高雄農產參展搶外銷 蜜棗首銷韓旗山蕉輸日有望破千噸

韓國超自然驚悚片「破墓」還未在台上映，就引起熱烈討論，除了匯集金高銀、影帝崔岷植、李到晛和柳海真等實力派演員之外，懸疑又可怕的劇情走向，更是讓人被吸引。而且目前已入伍當兵的李到晛更是為演出「破墓」的新手巫師特別強化健身，所曝光的劇照更可看到他曬出配戴G-SHOCK表的超壯手臂，讓粉絲們目不轉睛。

2024-03-05 13:04