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高雄農產參展搶外銷 蜜棗首銷韓旗山蕉輸日有望破千噸
「2024東京國際食品展」於今天在東京國際展示場Tokyo Big Sight隆重開幕，高雄市副市長羅達生率領轄內9家深具外銷潛力的農民團體與農企業組成「高雄物產館」參展。高雄市農業局表示，今年度高雄農產品輸日暢旺，希望這次透過食品展更進一步開拓日本市場，預計今年將出口香蕉逾1000公噸。
本次9家農民團體及農企業值得注目的是參展代表皆為年輕農民，顯示高雄市政府長年推動農二代返鄉，籌組型農大聯盟有所成果。此外，匯通果菜合作社為高雄燕巢區最大外銷供果園，克服用藥及採後處理，將蜜棗外銷韓國，成為全球首度外銷韓國首例，此次參展預期吸引國際貿易商目光，創下銷售佳績。
高雄市農業局表示，今年度高雄農產品輸日暢旺，希望這次透過食品展會進一步開拓日本市場。旗山果菜合作社預計今年將出口香蕉逾1000公噸、鳳梨逾500公噸。高雄洋蔥、蜂王乳、玉荷包、鳳梨等鮮果亦有日本業者洽談詢價，光是文誠蜂蜜日前透過東京電視台購物頻道販售蜂蜜禮盒，訂單已破千萬。
高雄市副市長羅達生說，日本是高雄市重點外銷市場，今年以「高雄首選」品牌參加波灣國際食品展及東京國際食品展，也持續在日本首都圈內各大超市鮮果連鎖店舖販售高雄鮮果。
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