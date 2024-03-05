1460元爽吃生蠔、活鮑、龍蝦 樂葵鐵板燒年底插旗南部

樂葵（Le Goût）法式鐵板燒自2022年在台中揭幕以來，便以「1460元吃得到七大夢幻食材」為號召，成為人氣全預付制鐵板燒黑馬；2024年1月順勢進駐台北微風南山後，預計今年年底將進一步插旗南台灣。此外，為迎接季節轉換，樂葵即日起至6月底於全台三店（台中2家、台北1家），推出春季新菜套餐，同步獻上4款限定新菜，展現法式鐵板燒的初春活力。

春季新菜套餐同樣以1460元輕奢價，一次網羅七大明星食材，包括日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排、櫻桃鴨胸、鮭魚，由主廚透過鐵板操作，將春日的生機與色彩，巧妙融入每道佳餚之中。

春季新菜「北寄貝蘆筍杜巴利湯」將早春的鮮嫩蘆筍與加拿大紅色北寄貝巧妙結合，搭配細膩的法國白花椰湯，猶如春意盎然的畫卷，喚醒季初的滋味。「焦糖鮭魚味噌白酒醬」在高溫鐵板上焦糖的微苦與鮭魚的油脂香氣相融，配上味噌白酒醬的濃郁與鮭魚卵的鮮美，象徵著生命的循環與自然的更新。