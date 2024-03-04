攜手東京米其林摘星名廚 「元一天婦羅」進駐台北東區

看好國內高端日料市場，惠比壽餐飲繼推出全預約制私宅日料「琥珀割烹」後，再與連續14年蟬聯米其林一星、東京「元吉天婦羅（元吉天ぷら）」創始名廚元吉和仁，進行海外監修合作，在台北東區開設「元一天婦羅」，共設2個包廂、各有8席座位，僅於晚餐時段以板前形式供應套餐，20道式套餐價格6500元+10%，即日起接受Inline訂位。

餐廳共設2個包廂、各有8席座位。圖／元一提供

「元一天婦羅」籌備期長達一年，期間元吉和仁不但多次到台灣考察食材與市場，「元一」料理團隊也到日本以一對一的形式，密集習藝達半年之久。一如東京的「元吉天婦羅」是《米其林指南》常勝軍，開設在台北、以「台灣天婦羅」為定位的「元一天婦羅」，也以「摘星」為目標，期待能夠盡快獲得米其林評審員的青睞。

調製麵衣所使用的「液態氮麵糊」技術，由元吉和仁獨創。圖／元一提供

元吉和仁是日本傑出的中生代主廚，也是天婦羅界的創新者，除擅長發掘食材本身的特性，更研發出數種天婦羅專門食器，獲得許多專利。在「元一天婦羅」，處處可以感受到來自元吉和仁的巧思；不僅精巧的日式庭園、顧客一進門就能聞到的優雅日本線香氣味，都是來自他的發想，調製麵衣所使用的「液態氮麵糊」技術，也是元吉和仁所獨創。套餐中不僅多道料理來自「元吉天婦羅」的招牌菜，本季菜單大約有三分之一的食材來自台灣，希望以天婦羅的形式來展現台灣風土。

油品由古法壓榨的珍貴白芝麻油、玉米油與芥花油混調，是元吉和仁的獨門配方。圖／元一提供

「元一天婦羅」料理長董士菘展示本季套餐食材。圖／元一提供

薄炸海老。圖／元一提供

明星餐點「薄炸海老」刻意以薄麵衣包裹蝦身，在半生熟下保持鮮甜柔滑的肉質，吃起來鮮甜彈潤。「玉蔥天婦羅」將北海道小洋蔥以低溫油炸後，切成4小塊，分別佐以台南日曬鹽、天婦羅醬汁、醬油風洋蔥醬與乳化洋蔥醬，享受不同層次的風味。

玉蔥天婦羅。圖／元一提供

甘鯛佐白菜芡。圖／元一提供

「甘鯛佐白菜芡」的發想靈感，來自元吉和仁到故宮參訪時所看到的「翠玉白菜」。先將馬頭魚酥炸至立鱗，下方再搭配上白菜泥，上面再加入白菜勾芡，雖其中並未含有任何奶油與乳製品，卻做出香滑黏稠的口感。「紫蘇海膽」先將紫蘇葉酥炸後，上方鋪上滿滿的鹽水海膽，凸顯海膽的鮮度與甜味。

紫蘇海膽。圖／元一提供

在用餐過程中，除了天婦羅醬汁，也同時提供台南日曬鹽、醬油、日本醋橘、蘿蔔泥，作為提味選擇，讓炸物擁有更豐富的風味層次。「元一天婦羅」料理長董士菘表示：「我們希望呈現給顧客的，是精緻而完整的套餐體驗。」未來「元一天婦羅」也將提供餐酒搭服務，預計將以比較適合搭配蔬食跟海鮮的白酒、香檳與清酒為主。

◎元一天婦羅 ．地址：台北市忠孝東路四段216巷27弄11號1樓 ．餐期時段：18:00～22:00 ．營業時間：每週日、一為固定店休日 ．訂位連結：https://inline.app/booking/motoichi/motoichi ．消費方式：套餐價格6500元+10% ．餐廳電話：02-2778-3380 ．訂位須知：共16席座位，每日開放30日內的訂位

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