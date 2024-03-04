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24秋冬巴黎時裝周／蔡依林賞Valentino 全黑洋裝點主題

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino Le Noir 2024秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風範。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Le Noir 2024秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風範。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）於巴黎時裝周期間3月3日發表2024秋冬系列「Le Noir」，延續創意總監Pierpaolo Piccioli一貫將色彩視作強大的溝通媒介的手法，通過色彩校準視覺感知、塑造形態和功能。在以黑色為主角的Valentino Le Noir系列中，透過單一色調的簡單運用展開全新的視角，開發無盡微妙的色調變幻。品牌代言人蔡依林（Jolin Tsai）、蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）、網球天后小威廉絲（Serena Williams）等人都出席看秀。

黑色始終包含著多重定義和象徵意義，也是不同領域藝術家亟欲探索的文化語彙，黑色既代表普遍性也代表個性、既象徵統一也象徵特殊。黑色雖然是日常穿著的基礎色，Pierpaolo Piccioli卻大膽啟用黑色重新闡釋Valentino的各種標誌與象徵——玫瑰、褶皺、刺繡、蕾絲。服裝荷葉邊和褶皺抽象為明暗對比強烈的光影效果，單一色彩的洋裝體現了裁剪的細節，為布料的柔美注入力量。各式各樣的圖案、刺繡、面料，以及在薄紗上呈現輕如鴻毛能保持平衡與垂墜度的立體堆花工藝（Altorilievo），在統一的黑色調中被大為彰顯。天鵝絨和蕾絲為服裝營造出雕塑般的質感，透明的雪紗包裹肌膚。

除了各式精緻的手工裝飾，單一色彩的使用也凸顯了Valentino獨有的標誌性輪廓和沿襲自80年代風格的迷人線條和大墊肩，更加銳利地勾勒出當下的身體輪廓，成為連結品牌歷史與當下美學的創新語彙，就像品牌代表性的色彩「Valentino紅」一樣，「Valentino黑」也因此被重新定義。

皮革、天鵝絨等不同材質的黑，創造出視覺上的層次。圖／范倫鐵諾提供
皮革、天鵝絨等不同材質的黑，創造出視覺上的層次。圖／范倫鐵諾提供
因為單一色彩的使用，材質的特殊性與剪裁、皺摺等細節被凸顯出來。圖／范倫鐵諾提供
因為單一色彩的使用，材質的特殊性與剪裁、皺摺等細節被凸顯出來。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Le Noir 2024秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風範。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Le Noir 2024秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風範。圖／范倫鐵諾提供
單一色彩的洋裝體現了裁剪的細節。圖／范倫鐵諾提供
單一色彩的洋裝體現了裁剪的細節。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Le Noir 2024秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風範。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Le Noir 2024秋冬系列，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風範。圖／范倫鐵諾提供
蘿西杭亭頓懷特莉出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
蘿西杭亭頓懷特莉出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
在薄紗上呈現輕如鴻毛能保持平衡與垂墜度的立體堆花工藝，在統一的黑色調中被大為彰顯。圖／范倫鐵諾提供
在薄紗上呈現輕如鴻毛能保持平衡與垂墜度的立體堆花工藝，在統一的黑色調中被大為彰顯。圖／范倫鐵諾提供
服裝荷葉邊和褶皺，透過抽象表現為明暗對比強烈的光影效果。圖／范倫鐵諾提供
服裝荷葉邊和褶皺，透過抽象表現為明暗對比強烈的光影效果。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林與創意總監Pierpaolo Piccioli合影。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林與創意總監Pierpaolo Piccioli合影。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
單一色彩的使用也凸顯了Valentino獨有的標誌性輪廓和沿襲自80年代風格的迷人線條和大墊肩。圖／范倫鐵諾提供
單一色彩的使用也凸顯了Valentino獨有的標誌性輪廓和沿襲自80年代風格的迷人線條和大墊肩。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
在完全的黑色中，透明的雪紗溫柔地包裹肌膚，如同在身體上流動。圖／范倫鐵諾提供
在完全的黑色中，透明的雪紗溫柔地包裹肌膚，如同在身體上流動。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO代言人蔡依林出席VALENTINO LE NOIR 2024秋冬系列巴黎時裝秀。圖／范倫鐵諾提供

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