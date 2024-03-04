24秋冬巴黎時裝周／蔡依林賞Valentino 全黑洋裝點主題

范倫鐵諾（Valentino）於巴黎時裝周期間3月3日發表2024秋冬系列「Le Noir」，延續創意總監Pierpaolo Piccioli一貫將色彩視作強大的溝通媒介的手法，通過色彩校準視覺感知、塑造形態和功能。在以黑色為主角的Valentino Le Noir系列中，透過單一色調的簡單運用展開全新的視角，開發無盡微妙的色調變幻。品牌代言人蔡依林（Jolin Tsai）、蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）、網球天后小威廉絲（Serena Williams）等人都出席看秀。

黑色始終包含著多重定義和象徵意義，也是不同領域藝術家亟欲探索的文化語彙，黑色既代表普遍性也代表個性、既象徵統一也象徵特殊。黑色雖然是日常穿著的基礎色，Pierpaolo Piccioli卻大膽啟用黑色重新闡釋Valentino的各種標誌與象徵——玫瑰、褶皺、刺繡、蕾絲。服裝荷葉邊和褶皺抽象為明暗對比強烈的光影效果，單一色彩的洋裝體現了裁剪的細節，為布料的柔美注入力量。各式各樣的圖案、刺繡、面料，以及在薄紗上呈現輕如鴻毛能保持平衡與垂墜度的立體堆花工藝（Altorilievo），在統一的黑色調中被大為彰顯。天鵝絨和蕾絲為服裝營造出雕塑般的質感，透明的雪紗包裹肌膚。