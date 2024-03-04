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芋頭控夢幻新選擇！7-ELEVEN攜手「連珍糕餅」推芋香牛奶霜淇淋 限時3天買1送1
芋頭控又有新目標！7-ELEVEN搶在初春宣布推出霜淇淋新口味，攜手基隆在地百年名店「連珍糕餅店」，由老師父手工傳授指導，商品選用大甲旬味食材檳榔芋，推出濃郁系「連珍芋香牛奶霜淇淋」，於3月6日起陸續更換上市，每支售價49元，3月6日至4月2日期間週末五六日憑icash2.0或icash PAY支付享第2支半價優惠；3月12日至3月14日逢白色情人節更加碼3日不限支付工具買1送1。
此外，迎接春日櫻花季浪漫氛圍，思樂冰販售門市也同步開賣「櫻花玫瑰風味」，花系風味思樂冰首次粉嫩來襲，粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，彷彿置身秘境花叢，中杯售價30元、大杯39元、特大杯45元，另自3月6日至4月2日期間週末五六日，全品項可享第2杯半價；3月12日至3月14日歡慶白色情人節更加碼限定全品項特大杯買1送1。
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