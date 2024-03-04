芋頭控夢幻新選擇！7-ELEVEN攜手「連珍糕餅」推芋香牛奶霜淇淋 限時3天買1送1

雖然春季氣候，總是乍暖還寒，但止不住人們往外出走的心情。A Bathing Ape的支線品牌AAPENOW便擷取年輕視角，重新解讀日式文化與潮流元素的碰撞，增添湖水藍綠色調，為春夏系列服飾，營造出愜意休憩氛圍。

2024-03-04 11:48