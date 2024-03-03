櫻桃鴨年產值20億商機大…飯店推12吃 整隻鴨徹底全用

宜蘭是櫻桃鴨的主要產地，年產值逾20億元，商機龐大，很多飯店推出烤鴨美食，料理千變萬化，1鴨3吃、5吃不夠看，最近更有頭城鎮的飯店業者推出1鴨12吃，把整隻鴨從頭到尾用得徹底，舉凡鴨壽司、鴨手卷、熬粥、煮火鍋等美食，把櫻桃鴨發揮到淋漓盡致。

蘭城晶英酒店早年因為紅樓餐廳推出的櫻桃烤鴨，生意大好，被譽為櫻桃鴨救了一家飯店，紅樓算是宜蘭老字號的櫻桃烤鴨餐廳，其中「櫻桃霸王鴨五吃」包括香滷鴨小拼、櫻桃鴨握壽司、片皮鴨捲三星蔥、三杯鴨骨煲或夏之櫻、慢火白菜煲鴨湯，擁有一堆愛吃鴨的老饕粉絲。

宜蘭很多餐廳也都推櫻桃烤鴨，1公斤多的脆皮先知鴨到廣式一品鴨，2吃到5吃的作法各有不同；不過位在頭城鎮的蘭陽烏石港海景酒店最近推出豪華版的1鴨12吃，5人共享櫻桃烤鴨的12種作法，要讓饕客牢牢記住宜蘭櫻桃鴨的好味道。

這12道鴨料理包括金棗壽司鴨、麥片風味鴨、京醬捲餅鴨、蔥油醬鴨腿、塔香醬作鴨、金棗芋泥鴨、日式鴨手捲、生菜鴨巧鬆、鴨丁佐糕渣、鴨絲拌水蓮、縣酒鴨寶鍋、鮮味鴨粥鍋。主廚林錦成巧妙把宜蘭在地的金棗、糕渣、紅露酒一起入菜，宜蘭縣政府去年底舉辦的頭城五漁鐵美食節，這家餐廳還拿下「特色美食獎」第一名殊榮。

宜蘭縣飼養的櫻桃鴨質量均佳，研發各式櫻桃鴨料理也算是全台領頭羊，光飯店餐廳的櫻桃鴨料理美食每年就帶進超過6億元商機，此外還有博士鴨等業者研發的加工食品，民眾遊宜蘭，順便買回當伴手禮，讓遊程的美好記憶更加深刻。