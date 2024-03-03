大巨蛋效益 新東區準備崛起 三大百貨過招

台灣第一座室內棒球場台北大巨蛋孵蛋32年，在去年底終於迎來亞洲棒球錦標賽冠軍戰開打，以及讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合觀賽人數催出台灣棒球史新高，都讓大巨蛋成為注目的焦點，更一舉帶動周邊活絡。加上SOGO CITY大巨蛋今年分四區開出，預計5月D區14家餐廳登場，8月開出C區地下街，台北大巨蛋的興起可望帶來質變再造台北新東區，加上遠東SOGO、新光三越、微風三家百貨集團在台北東區、信義區的佈局，勢必將串連起信義區、東區的百貨遊逛廊道，讓曾因信義商圈崛起而黯淡的台北東區活力再起飛。

長期深耕台北東區的SOGO，今年除了復興館啟動3.0計畫將國際精品戰線再擴張、再造營收巔峰，SOGO CITY大巨蛋更被遠東SOGO視為是重點旗艦據點，可讓SOGO在台北東區的版圖勢力擴大蔓延，也為國父紀念館、松山文創園區一帶注入新能量。讓台北東區百貨戰局再添火花的新光三越Diamond Towers去年雙十連假拉開大門營運後，今年國際精品大店陸續開出，呈現更完整面貌。

微風廣場數家精品也紛紛擴大、B1樓則啟動大規模改裝，取消原有小吃街將改為主題餐廳進駐，餐飲走向精緻化拉高客單。隨著三家百貨集團在台北東區、信義區的佈局，除了競爭角力更趨熱烈，也將帶來商場的更多面向與內容。

SOGO復興館自開業以來，精品業績一路走高，2023年來到全館近200億的業績。如今不僅是國際精品、珠寶指標品牌齊聚，現在還要再把精品陣線往上擴張，帶來1至5樓精品、名品的華麗陣容，讓高客單的超級VIP們，從頭到腳有更多元的時尚行頭選擇。另外，敦化館租約即將在2025年到期，屆時敦化館的數支精品勢必再加入復興館或忠孝館、整體戰力再升級。

SOGO忠孝館，近幾年經過外牆改造、化妝品、女鞋、超市、女裝和珠寶區的升級改裝，讓今年邁入37年的資深老店煥然一新，也吸引更多年輕客造訪，雖沒有精品大店高客單加持，在2023年忠孝館營收仍達到117億、成長12%的百億大店。今年重點將升級改造運動休閒、戶外用品樓層商品力和購物體驗，同時針對流行女裝，餐飲、小吃品牌調整，持續引進話題新品牌。另外，瑠公綠廊道預計上半年完工啟用，SOGO將導入永續商品展，推動更多ESG親子活動，讓商圈核心主顧客群有一個全新的生活、休憩與購物體驗。

新光三越插旗台北東區的Diamond Towers，今年國際精品陣容陸續到位，繼一月初開了Burberry後，Dior、Fendi預計今年第二季開出，Dior也在正式店型展開前，於一館推出全台獨家期間限定店，販售Dior季節款與經典款配件。由於Diamond Towers是新光三越既有店型中最小的，4500坪的營業面積走的是精緻路線，以獨家餐飲、香氛、選品店切入東區市場，並都有穩定客群，客質勢必大於客數，並不定時推出話題品牌快閃，讓品牌更靈活、多元的呈現與亮相。

開業23年的微風廣場，今年也有變革之舉，現有的B1樓小吃街進行13年來最大改裝，將取消小吃街營業項目，改由進駐6家主題餐廳，包括開飯川食堂、IKIGAI燒肉專門店、北村豆腐家，姥姥酸菜魚、和砌鐵板燒、丸壽司等，預計微風之夜前後以嶄新面貌亮相。微風強調，招來的都是有高坪效業績的餐廳名店。另外，人氣咖啡品牌Ten Thousand coffee也是新入駐品牌之一。

今年改裝幅度25%的微風廣場，精品店型也紛紛擴大發展，包括LOEWE專賣店擴大開幕，以往僅販售皮件的店面，擴增為販售包款配件以及全系列的男裝女裝。義大利精品珠寶DAMIANI時尚概念店將重新改裝開幕、BALENCIAGA也將移位擴大。另外，Aesop進入台灣市場時在微風廣場推出首店，隨著Aesop進駐新光三越Diamond Towers、Aesop告別微風廣場，微風繼信義店後，微風廣場也將引進英國香氛沐浴品牌Molton Brown等香氛品牌進駐。