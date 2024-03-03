德誼數位iPhone電池舊換新最低720元起 這7店買MacBook再送配件大禮包

迎接3月8日國際婦女節，德誼數位Data Express即日起至3月31日推出MacBook全系列商品搭購指定保險，最高省5,495元，再贈多功能轉接器；選購任一iPhone 15系列商品送手機保護貼，搭購指定方案再送行動電源，現省3,070元，另搭配攜碼門號月付1,399元（30個月），最高現折17,600元。買iPad、Apple Watch、AirPods都有專屬優惠。

歡慶德誼數位進駐台中三井LaLaport購物中心北館，即日起至3月9日限時購買MacBook Pro送原廠滑鼠與多功能轉接器，限量20組，送完為止。購買iPhone 15全系列9.5折，再送Adam C5超薄磁吸行動電源，限量20組；購買指定款iPad送指定品牌觸控筆，限量50組；購買Apple Watch Series 9/SE現折500元，再送指定款保護殼，限量50組，每人限購限贈1組，數量有限，送完為止。

此外，即日起至3月31日止，至台北台大、花蓮、NOVA台中英才、NOVA台中東海店、彰化員林、台南民族、台南彩虹3C等7大指定獨立門市，搭購MacBook全系列加購保險即贈價值6,000元的豪華全配大禮包，付款搭配指定銀行信用卡，再享刷卡分期0利率、回饋金最高2,000元。