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老牌影后凱撒琳丹尼芙站台Roger Vivier 重現經典回憶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
法國女星Eva Green現身Roger Vivier的2024秋冬發表。圖／Roger Vivier提供
法國女星Eva Green現身Roger Vivier的2024秋冬發表。圖／Roger Vivier提供

法國先天在文化上別具一格，連帶也讓其時尚、潮流不完全追隨當下娛樂潮流，但更有獨屬花都巴黎的浪漫與逸趣。巴黎時裝周期間，Roger Vivier以「Vivier Op-tical」之名，發表了2024秋冬系列，並有多位女星包含伊娃葛林（Eva Green）、法國資深影后凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche），以及超模「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）出席，大秀花都浪漫。

品牌創意總監Gherardo Felloni設計了一個迷幻、宛如愛麗絲夢遊仙境的「鞋履奇景」 ，他自1960年代的歐普藝術（Op Art）為原點，並拆解了「光學」（Optical），打造成2024秋冬主題「Vivier Op-tical」，迷幻、幾何、並與現代的浪漫貫穿融合。

無論包款、帽飾、馬甲又或是珠寶，黑白雙色大量成為本季主軸，其中像是Viv Choc Illusion晚宴手拿包、Belle Vivier Slingback裸跟鞋，都以黑白雙色，宛如帶人重返1960；一樓的「光學斑馬」空間更是向Roger Vivier先生對動物的熱愛致敬：巨大的斑馬雕塑成為空間中的亮點，斑馬的造、身形、馬蹄都被略微變形，散發出某種魔幻的趣味性，並更讓人聚焦在臨近展台上的多款女式高跟鞋履與包款...從品牌經典的I Love Vivier高跟鞋、以Viv’ Choc為靈感的金屬厚底高跟短靴，又或是流蘇Viv' Choc包。

而資深影后凱撒琳丹尼芙的現身除演繹經典的法式優雅、同時別具意義：她曾在法國新浪潮經典、1967年上映的《Belle de Jour》電影中穿上了Roger Vivier的Belle Vivier鞋履，歷經近一甲子60年後依然歷久彌新，或就是法式風情、也是Roger Vivier難以取代的時代魅力。

一樓的「光學斑馬」空間是向品牌創辦人、Roger Vivier先生對動物的熱愛致敬：巨大的斑馬雕塑成為空間中的亮點，散發出某種魔幻的趣味。圖／Roger Vivier提供
一樓的「光學斑馬」空間是向品牌創辦人、Roger Vivier先生對動物的熱愛致敬：巨大的斑馬雕塑成為空間中的亮點，散發出某種魔幻的趣味。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc Illusion晚宴手拿包，價格未定。圖／Roger Vivier提供
Viv Choc Illusion晚宴手拿包，價格未定。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier Slingback裸跟鞋，價格未定。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier Slingback裸跟鞋，價格未定。圖／Roger Vivier提供
包含法國女星伊娃葛林（左）、凱撒電影獎影后茱麗葉畢諾許（中）以及資深影后凱撒琳丹尼芙，都現身了Roger Vivier的2024秋冬發表。圖／Roger Vivier提供
包含法國女星伊娃葛林（左）、凱撒電影獎影后茱麗葉畢諾許（中）以及資深影后凱撒琳丹尼芙，都現身了Roger Vivier的2024秋冬發表。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier從1960年代的歐普藝術（Op Art）為原點，並拆解了「光學」（Optical），打造成2024秋冬主題「Vivier Op-tical」。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier從1960年代的歐普藝術（Op Art）為原點，並拆解了「光學」（Optical），打造成2024秋冬主題「Vivier Op-tical」。圖／Roger Vivier提供

凱撒 法國

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