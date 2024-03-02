最美艷「小三」出爐！戴上手、高級感一秒浮現

得宜的裝扮、適當的談吐，足以讓一個人散發氣質與好感，讓人更願意認識她（或他）的內涵，同理可證：手表的面盤也像人臉、服裝，精緻的設計、面盤工藝將更能凸顯一只機械表款的內在，一如近日獨立品牌Louis Erard推出Excellence小三針腕表，具有尋常高價腕表愛用的「機刻雕花」（Guilloche）紋理，展現高級感的古典氣韻。

近年頻頻與多位獨立製表大師、設計名家聯名的Louis Erard，以品牌的好人緣頻頻將包含大明火琺瑯、寶石鑲嵌等特殊工藝與表款結合、屢屢創造話題。新款的Excellence小三針腕表原本在2020年時推出，屬於入門價位設計，本次則在原有的42毫米再加入39毫米的尺寸，並將面盤分為四個層次：包含外圈的分鐘刻度、中央、外側的小時圈，以及獨立的「小秒針」（小三針）（small second），分別運用了兩種顏色，以及包含編織扭索紋、波浪紋的兩種不同紋路，正是運用了名為Rose Engine的車床機具所創造出，分別打造成Excellence機刻雕花小三針42mm煙煤黑色腕表，以及Excellence機刻雕花小三針39mm煙煤藍色腕表，合計兩種款式。

表款使用Sellita SW261-1自動上鍊機芯，由於時針、分針為大型指針，秒針則獨立運作，因此是通常的「小三」針，雖然是一般的通用機芯，卻散發了宛如高價位、六位數（以上）機械品牌的高質感，訂價96,800元。在感情中成為第三者常會受到道德、社會的質疑、譴責，但這只「小三」針的Excellence機刻雕花腕表？很可以！