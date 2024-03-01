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肖戰、韓韶禧都在戴！新派法式珠寶 喜過20歲生日

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron品牌大使韓韶禧除拍攝形象廣告， 更大秀全身的Quatre系列珠寶戒指、耳環與手鐲。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌大使韓韶禧除拍攝形象廣告， 更大秀全身的Quatre系列珠寶戒指、耳環與手鐲。圖／Boucheron提供

每個經典設計都有一個原點。曾為包含昆凌、韓星韓勺熹、中國女星周冬雨、男星肖戰所佩戴、代言的法國珠寶品牌Boucheron，其問世於2004年的Quatre系列正喜迎20周年，昨日2月29日晚間、並於巴黎芳登旗艦店展開了盛大派對。

時間回看2004，寶詩龍（Boucheron）從品牌典藏資料中四種截然不同的元素，融合在同一設計中，打造出一枚四圈不同紋飾的戒指，其黃金並重量不少於13.88克。事實上，Quatre不只是四種紋飾的疊加，更有高科技與創新材料的運用，像Quatre Blue系列、Quatre Red系列、Quatre White系列與Quatre Double White系列的Clou de Paris圖案使用了以高精密陶瓷與彈性體化合物打造的Hyceram®材質，兼具耐用性、也確保鏡面底座的光澤；另外Quatre Classique系列與Quatre Black系列則使用真空PVD加工，為黃金材質的Clou de Paris圈固定了表面色彩。

回顧自2004已至2023歷來20年的形象廣告中，有火熱的愛心（2005）、有黑貓熾熱閃耀的雙瞳（2010）、有極致的黑與白（2013與2014），也有著笑容與真摯（2019～2021）。2024的全新Quatre形象廣告，並有品牌好友、波蘭超模Anja Rubik擔綱演繹形象廣告，而全新「Quatre is 20！」形象廣告也將於巴黎、杜拜、阿布達比、吉達、利雅德、科威特城、台北、首爾、香港、上海、北京等全世界重要城市以平面、數位進行多重形式宣傳，除了慶祝Quatre系列的20歲生日，也擦亮法國高級珠寶品牌Boucheron源自1858年的傳統與新銳，更顯閃耀。

波蘭超模Anja Rubik為Boucheron演繹了全新「Quatre is 20！」形象廣告。圖／Boucheron提供
波蘭超模Anja Rubik為Boucheron演繹了全新「Quatre is 20！」形象廣告。圖／Boucheron提供
無論是雙圈、四圈，結合多種紋飾與貴金屬的Quatre，高度借助了高科技的運用。圖／Boucheron提供（合成圖）
無論是雙圈、四圈，結合多種紋飾與貴金屬的Quatre，高度借助了高科技的運用。圖／Boucheron提供（合成圖）
Quatre Blue戒指，黃金、玫瑰金、藍色陶瓷、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Blue戒指，黃金、玫瑰金、藍色陶瓷、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供

Quatre Red戒指，白金、黃金、玫瑰金，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Red戒指，白金、黃金、玫瑰金，價格店洽。圖／Boucheron提供
雙手靠攏、手上配戴大型Quatre珠寶的周冬雨，宛如化身滿身珠寶與自信的神力女超人。圖／Boucheron提供
雙手靠攏、手上配戴大型Quatre珠寶的周冬雨，宛如化身滿身珠寶與自信的神力女超人。圖／Boucheron提供
中國男星肖戰，同時也是Boucheron品牌代言人。圖／Boucheron提供
中國男星肖戰，同時也是Boucheron品牌代言人。圖／Boucheron提供

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