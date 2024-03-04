車用磁吸無線充電器再進化！首創三合一充電技術 讓車子變身萬能充電站
一個好用的車用充電器應該具備什麼功能？隨著科技的進步，充電器的形式也越來越多，BEZALEL 倍加能《 Prelude X 系列 MagSafe 磁吸無線充電器 》2022 年創下 4200 萬的募資成績，2023年推出全新系列《 Omnia X MagSafe 車用磁吸無線充電器 》，刷新車用充電器募資紀錄，熱銷突破 1200 萬，主打要讓汽車駕駛開車時也能體驗到方便的充電功能，除了 MagSafe 磁吸充電支架還可以搭配 BEZALEL倍加能85W車用快充頭，最多可同時充4個裝置，每台車，都能成為萬能的行動充電站。
《 Omnia X MagSafe 車用磁吸無線充電器 》打破車用充電器的框架，首創三合一車用充電器，iPhone、AirPods、Apple Watch 都能充，無疑是果迷的一大福音。倍加能不僅創造功能強大的黑科技產品，也注重簡約的設計外觀，因應著倍加能美國品牌的特點，本次 Omnia X 選用加州曙光金配色，機身融入金屬質感，展現出低調的奢華感。黑化的半透明面蓋下，無線充電的磁圈隱約可見，完美呈現濃厚的科技氛圍！
除此之外，《 Omnia X MagSafe車用磁吸無線充電器 》還是全台首發採用最新 Qi2 充電技術的車用充電器，比起 iPhone MagSafe 充電只有 7.5W，Omnia X 可以達到真正 15W MagSafe 無線充電，充電效率再提升。並採用優於 Apple 官方磁吸力模組製作，吸力優於官方 1.2kg，行車安全又穩固。
這次還有三種支架選擇，適用於各種車型，且通過多國國際安全認證。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購6折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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