滷肉飯變調酒？人氣酒吧「BAR PINE 松」春夏酒單登場

燒冷冰、滷肉飯等人氣小吃，也能變身調酒？台北市大安區人氣酒吧「BAR PINE 松」最新春夏酒單，便以台灣夜市為主題，將台灣小吃轉化為創意調酒，酒吧創辦人Ariel Hou希望透過「風味，是來自記憶和生活」的理念，跟全世界分享台灣味。

特色酒單推出全新七款特色調酒（Signature Cocktail），與四款無酒精調飲（Mocktail），每一款都是對傳統美食的創新詮釋。「酒釀、龍眼花、 龍眼殼、花生」以通化及寧夏夜市的燒冷冰為靈感來源，帶有酒釀香氣的伏特加及結合龍眼花、龍眼殼及龍眼肉自製而成的草本利口酒為主要風味基底，最後於頂部蓋上溫熱的花生泡泡。一口飲下，溫熱濃郁的花生泡泡和沁涼清爽的酒體在口中爆發、冷熱風味的交織彷彿一口吃下燒冷冰的過癮。

以滷肉飯為靈感的「紫米、醬油 、香料 」，用風味紫米水搭配木桶及果香香氣濃郁的白蘭地，模擬米飯的香氣；醬油及香料則是帶出鹹香，並模擬滷肉的風味；小食則是搭配自製醃漬小黃瓜，以及富有奶香油脂感的康提起司，將滷肉飯解構後，又再次重組。

在無酒精調飲方面，以台灣夜市穿插在各種目不暇給的小吃之中的沁涼飲品為發想概念，將台灣當季新鮮水果、食材以發酵、浸泡萃取等不同方式，打造多層次風味。「有機可可仁、芭樂葉、紅心芭樂」台灣本土的紅心芭樂澄清、結合天然有機的可可仁，嚐起來帶有濃郁果香及草本及堅果風味，相互的味覺堆疊，使讓紅心芭樂的風味層次推上另一層次。