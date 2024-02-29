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The North Face助攻讓你時髦「撒野」去 外出走跳一件就搞定！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face推出全新Rain Protection系列外套，靠著強大防水透氣科技，讓「戶外咖」一件就搞定！圖／The North Face提供
The North Face推出全新Rain Protection系列外套，靠著強大防水透氣科技，讓「戶外咖」一件就搞定！圖／The North Face提供

春季氣溫宜人，最適合外出走跳，唯一要擔心的就是瞬息萬變的天氣，所幸The North Face推出全新Rain Protection系列外套，靠著強大防水透氣科技，讓「戶外咖」一件就搞定！

The North Face的Rain Protection系列FUTURELIGHT Frontier外套採用專屬研發FUTURELIGHTTM輕量化防水透氣科技，利用奈米級編織打造的薄膜，兼具高度防水和透氣的雙重實用性能，在提供防水保護的同時，空氣藉由奈米級透氣孔自由進出，排出人體運動時產生的熱氣，幫助戶外休閒與運動愛好者從容應對氣候挑戰。除此之外，經典的1986 FUTURELIGHTTM衝鋒衣，也推出紅棕亮眼配色，更換上FUTURELIGHTTM 3L外層，加上DWR防潑水處理，保持透氣防水性能之餘同時兼顧輕盈舒適。兩片式固定風帽，加上帶搭扣閉合和雙向VISLON®前中拉鍊的雙防風片，進一步加強抗風保護力。

法國機能時尚品牌K-WAY選擇與同鄉的時尚品牌agnès b.合作，首度推出聯名系列商品。圖／K-WAY提供
法國機能時尚品牌K-WAY選擇與同鄉的時尚品牌agnès b.合作，首度推出聯名系列商品。圖／K-WAY提供

而法國機能時尚品牌K-WAY亦不落人後，選擇與同鄉的時尚品牌agnès b.合作，首度推出聯名系列商品。使用K-WAY經典Le Vrai Claude可收納外套為基礎，加入agnès b.招牌圓點、條紋與星星圖案，打造出兼具時尚、機能的最潮防水透氣裝備。而且除了Claude款之外，更有靈感源自派克大衣的Elysees中長版外套，全黑外觀裝飾以矽膠製作的K-Way®與agnès b.雙品牌Logo，搭配K-WAY亮麗配色拉鍊，簡單卻出眾。

The North Face男款紅棕色防水透氣防潑水可調節連帽衝鋒衣，12,880元。 圖／The North Face提供
The North Face男款紅棕色防水透氣防潑水可調節連帽衝鋒衣，12,880元。 圖／The North Face提供

K-Way® X agnès b. Le Vrai 3.0 Claude條紋外套，7,700元。圖／K-WAY提供
K-Way® X agnès b. Le Vrai 3.0 Claude條紋外套，7,700元。圖／K-WAY提供

K-Way® X agnès b. Le Vrai 3.0 Elysees外套，8,200元。圖／K-WAY提供
K-Way® X agnès b. Le Vrai 3.0 Elysees外套，8,200元。圖／K-WAY提供

The North Face女款紫色防水透氣衝鋒衣，7,380元。圖／The North Face提供
The North Face女款紫色防水透氣衝鋒衣，7,380元。圖／The North Face提供

K-Way® X agnès b. Le Vrai 3.0 Claude圓點外套，7,700元。圖／K-WAY提供
K-Way® X agnès b. Le Vrai 3.0 Claude圓點外套，7,700元。圖／K-WAY提供

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