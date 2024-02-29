來逛一趟英國古董市集！Jo Malone限定香氛背後有故事

一想到英國，腦內就會想起復古時髦感，特別是英國的古董市集，隨處可見的路邊攤位，不同的市集攤位中，總能發現出意想不到的寶藏，可能藏有著回憶，以及故事，英倫品牌Jo Malone London推出全新的英倫古董市集系列，一同探索英國特色，共有4款限量香氛，被裝載在不同風格的瓶身中，層層細節讓人一看就愛上。

在英倫古董市集中，總能看到多樣化的瓶器，翠綠色的古老藥瓶中，就裝載著百里香香水，充滿神秘但又充滿活力，以清新檸檬味和苦橙葉初調點想，搭配草本百里香和迷迭香傳遞出精緻感，綠色的苔蘚與天竺葵收尾，整體清新明亮；而西番蓮香水，裝載在白色的瓶身之中，彷彿一本珍藏圖鑑，手繪圖案出現在泛黃的羊皮紙書中，展現著神秘植物的魅力，該款香水以小荳蔻辛香、忍冬花讓人驚豔，搭配著香草的溫暖包覆，以及零陵香豆的廣藿香持久延續。

懷舊的橢圓形陶瓷傳統肥皂皂盤，也是古董市集中常見的物品，讓人懷念起過去的美好，該款共有麝香香水、麝香香氛工藝蠟燭，以內斂的錦葵和乙醛喚醒回憶，英國薰衣草和優雅雪松帶來療癒感，白麝香與琥珀讓尾韻更悠遠；源自1700年代的英國薑汁啤酒，是最具代表的飲品之一，深棕色釉面陶瓷酒瓶成為經典，薑汁啤酒香水就呈現出辛香與甘甜感，以生薑展開活力，中段的肉桂和阿米香樹有著鮮明個性，最後的香根草和烤橡木延續著木質調的沈穩。