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來逛一趟英國古董市集！Jo Malone限定香氛背後有故事

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London懷舊皂盤麝香香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London懷舊皂盤麝香香水。圖／Jo Malone London提供

一想到英國，腦內就會想起復古時髦感，特別是英國的古董市集，隨處可見的路邊攤位，不同的市集攤位中，總能發現出意想不到的寶藏，可能藏有著回憶，以及故事，英倫品牌Jo Malone London推出全新的英倫古董市集系列，一同探索英國特色，共有4款限量香氛，被裝載在不同風格的瓶身中，層層細節讓人一看就愛上。

在英倫古董市集中，總能看到多樣化的瓶器，翠綠色的古老藥瓶中，就裝載著百里香香水，充滿神秘但又充滿活力，以清新檸檬味和苦橙葉初調點想，搭配草本百里香和迷迭香傳遞出精緻感，綠色的苔蘚與天竺葵收尾，整體清新明亮；而西番蓮香水，裝載在白色的瓶身之中，彷彿一本珍藏圖鑑，手繪圖案出現在泛黃的羊皮紙書中，展現著神秘植物的魅力，該款香水以小荳蔻辛香、忍冬花讓人驚豔，搭配著香草的溫暖包覆，以及零陵香豆的廣藿香持久延續。

懷舊的橢圓形陶瓷傳統肥皂皂盤，也是古董市集中常見的物品，讓人懷念起過去的美好，該款共有麝香香水、麝香香氛工藝蠟燭，以內斂的錦葵和乙醛喚醒回憶，英國薰衣草和優雅雪松帶來療癒感，白麝香與琥珀讓尾韻更悠遠；源自1700年代的英國薑汁啤酒，是最具代表的飲品之一，深棕色釉面陶瓷酒瓶成為經典，薑汁啤酒香水就呈現出辛香與甘甜感，以生薑展開活力，中段的肉桂和阿米香樹有著鮮明個性，最後的香根草和烤橡木延續著木質調的沈穩。

即日起購買英倫古董市集全系列香水滿額即享限量油畫風禮盒，購買任兩件英倫古董市集系列香水即享復古墨綠禮盒，任一件送限量絨布束口袋包裝和流蘇掛飾。

Jo Malone London復古藥瓶百里香香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London復古藥瓶百里香香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London珍藏圖鑑西番蓮香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London珍藏圖鑑西番蓮香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London全新英倫古董市集系列以四款限量香氣，體現古董市集中挖掘出的獨特迷人珍寶魅力。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London全新英倫古董市集系列以四款限量香氣，體現古董市集中挖掘出的獨特迷人珍寶魅力。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London全新英倫古董市集系列以四款限量香氣，體現古董市集中挖掘出的獨特迷人珍寶魅力。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London全新英倫古董市集系列以四款限量香氣，體現古董市集中挖掘出的獨特迷人珍寶魅力。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London古董市集薑汁啤酒香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London古董市集薑汁啤酒香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London懷舊皂盤麝香居家香氛工藝蠟燭。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London懷舊皂盤麝香居家香氛工藝蠟燭。圖／Jo Malone London提供

手繪 英國

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