一眼飽覽50年飛行表精華！101快閃店限時「起飛」！

正因為飛行的困難，連帶讓飛行文化的周邊都彌足珍貴。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）曾在上世紀的1950年代推出特別為飛行打造的專頁腕表，其中又以Type XX最為膾炙人口，近日品牌正於台北101開設期間限定店，自瑞士總廠空運來台多款骨董時計，引人遨遊在歷史與時光的青空中，自由穿越。

六只骨董表其中距今最近的是2010年的Chronographe Breguet TYPE XX N°3803ST、最遠的則是一只1955至1959年的Chronographe Breguet N°7536 TYPE 20 militaire腕表，透過六只骨董表，帶人深入認識了為了法國空軍將Type XX命名為表款名稱，Type XX曾在1959年成為第28屆蒙地卡羅拉力賽的冠軍獎品、1971年第二代Type XX的問世、1997年向偉大航行致意的「Transatlantique」...各種關於寶璣、飛行表以及Type XX的歷史淵源，都在展覽中飽覽無遺。

於此同時，寶璣（Breguet）再展出了兩只當代新作：TYPE 20 2057計時腕表軍用款與TYPE XX 2067計時腕表民用款。前者是以1955年至1959年間寶璣為法國空軍製造的1,100只表款為靈感復刻，具有黑色面盤、紅色夜光塗料，以及經典的阿拉伯數字「20」為名稱特色，並具有飛返計時功能；後者則是以1957年、編號2988的腕表為藍本復刻，與軍用款一樣其累積計時器的尺寸不同，同時雙向旋轉表圈具有Breguet經典的「錢幣紋」刻度，可讓飛行員或操作時、轉動更為便利。

TYPE 20 2057計時腕表軍用款與TYPE XX 2067計時腕表民用款，分別使用了7281與728自動上鍊機芯，皆具備矽材質的擺輪游絲、擒縱輪與擒縱叉，因此不受磁力影響運作的精準度，值得一提的是，導柱輪和自動盤都以DLC處理、展現了酷炫冷靜的黑色；表款另將隨附黑色NATO表帶，無需額外工具、便可DIY自行更換，兩款訂價皆為61萬4,000元。