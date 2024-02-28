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2024台灣燈會省力賞燈路線曝光 下載APP再抽住宿券

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣燈會高鐵燈區自元宵節啟燈後，獲得不少民眾好評，總計已逾700萬參觀人次，但考量燈區範圍廣大，南市觀旅局特推出3條省力賞燈攻略路線，讓民眾輕鬆遊玩。圖／南市觀旅局提供
2024台灣燈會高鐵燈區自元宵節啟燈後，獲得不少民眾好評，總計已逾700萬參觀人次，但考量燈區範圍廣大，南市觀旅局特推出3條省力賞燈攻略路線，讓民眾輕鬆遊玩。圖／南市觀旅局提供

2024台灣燈會高鐵燈區自元宵節啟燈後，獲得不少民眾好評，總計已逾700萬參觀人次，但考量燈區範圍廣大，南市觀旅局特推出3條省力賞燈攻略路線，讓民眾輕鬆遊玩；適逢台南400，為吸引遊客今年多到台南旅遊，觀旅局也建置旅行台南App，即日起至3月10日下載答題，即可抽台南住宿券1張。

觀旅局表示，3條省力賞燈攻略路線，包含「高鐵台鐵雙鐵族」路線，從雙鐵車站出發至世界蘭展，前往城里有光燈區至美食市集、競賽燈區、主展區，最後繞回城里有光燈區、綠能燈區後，回到雙鐵車站。

「高發二路停車族」路線，可從停車場先前往綠能燈區、主展區、競賽燈區、美食市集及城里有光燈區後，前往世界蘭展再到城里有光，最後回到停車場；「搭乘接駁下車族」路線則由轉運站先前往城里有光燈區、美食市集、競賽燈區、主展區及綠能燈區後，再從城里有光燈區前往世界蘭展，最後回到轉運站。

觀旅局提到，今年燈會現場除實體指標外，市府也推出「燈會導航系統」，讓遊客不管在安平或高鐵燈區都不怕迷路，利用「燈會導航系統」可透過網站得知所在燈區位置，以及各作品、服務台、舞台、廁所及接駁站等位置，歡迎遊客多加利用。

此外，配合台南400相關活動，觀旅局提供官方「旅行台南App」供民眾下載，內容囊括台南相關食、宿、遊、購、行等旅遊資料，即日起至3月10日只要下載或更新到最新版，並至熱門選單點選「台南玩透透，住宿券天天抽」，回答關於2024台灣燈會題目，即可參加抽獎，獎品包含價值2千元以上台南住宿券1張，或是超商商品、咖啡兌換券等，詳細活動訊息可至2024台灣燈會官網查詢。

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