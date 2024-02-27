粉絲別跑錯！「屋馬燒肉」中港店　3月起暫停營業

粉絲別跑錯！台中知名連鎖燒肉品牌「屋馬燒肉」宣佈，旗下的「中港店」因進行全新改裝作業，因此自3月1日起暫停營業，重新開幕日期尚待官方正式公佈。

自2008創立的屋馬燒肉，主打大份量的燒肉套餐，還有無限供應的壺裝雞湯，被視為台中最具代表性、最難預約的連鎖燒肉品牌，更是許多旅客前往台中旅遊時的必吃餐廳。目前屋馬燒肉在台中共設有文心店、園邸店、中港店、國安店、崇德店等多間門市，另外還延伸出火鍋餐廳「涮屋馬」，以及主打韓式料理的「金韓食」，均具有超高的人氣。

本次即將暫停營業的「屋馬燒肉 中港店」，位於台中市台灣大道三段上，在google地圖中累積超過4.1萬則評論，平均獲得4.8分。根據官方公告，為提供更優質舒適的就餐環境，中港店將營業至2月28日，自3月1日起進行全新改裝計畫，改裝期間歡迎至屋馬餐飲集團旗下品牌用餐，重新開幕日期將會以官網及社群平台發佈。