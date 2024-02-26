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不只使用友善環境材質，如何回收更重要！新光紡織倡議「衣to衣無限循環」計畫

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新光紡織永續服裝品牌「FYNE」有著相同理念，讓消費者直接參與整個衣服循環的旅程。圖／新光紡織提供
新光紡織永續服裝品牌「FYNE」有著相同理念，讓消費者直接參與整個衣服循環的旅程。圖／新光紡織提供

新光紡織帶頭，除了自有服裝品牌FYNE推出以來，就不斷在建構便利回收方式之外，更緊跟環境部資源循環署所提出的「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」，落實台灣紡織品資源循環。於是讓旗下針對企業團體制服訂製的「新光團服」以企業為首推出無限衣計畫，協助其他企業團服達到「無限循環、零廢棄、綠色採購」單一材質永續制服的目標。

根據英國廣播公司BBC的調查，每年全球所生產的衣物，最終僅有不到2成能被回收再利用。除了是因為消費者習慣還未養成之外，相關再製利用技術也未普及，因此僅限於少數的企業能做到從生產到回收的一條龍模式。然而台灣作為機能面料大國，新光紡織更是其中佼佼者，以強大研發能力，提供海、內外知名運動或休閒品牌，各式具備低碳排與永續精神的原料。而在看見企業團體制服廢棄數量龐大、造成環境大量污染時，新光紡織旗下的「新光團服」則首創「衣to衣無限循環」，讓企業制服可完整回收，真正做到資源再利用，降低對新原料的需求及環境衝擊，讓衣服能夠無限循環。

已有眾多企業為綠色採購做準備，紛紛投入永續制服的行列，發展永續服裝力量。圖／新光紡織提供
已有眾多企業為綠色採購做準備，紛紛投入永續制服的行列，發展永續服裝力量。圖／新光紡織提供

因此新光紡織準備超過十年的技術與改良推出 「永續制服」計畫，並在2020年的法國巴黎Première Vision紡織面料展正式曝光第一件包括布料、內襯、鈕扣、衣領與襯墊等，甚至包裝外盒，全都以100%可回收的單一原料寶特瓶紗製作而成的襯衫。目的是既可延長材料衣著的使用壽命，同時減少原料端的資源損耗，不僅透過品牌發揮影響力，而是以企業之姿來倡議。除了企業團體制服外，新光紡織具有相同理念的子品牌FYNE，也推出「傻瓜計畫2.0」與企業的制服回收機制具有共同目標，提供購買品牌服飾的消費者完整回收機制，持續建構循環生態並給予回饋紅利。

新光紡織展示各行各業「無限衣」團體制服方案，提供企業綠色採購新策略。圖／新光紡織提供
新光紡織展示各行各業「無限衣」團體制服方案，提供企業綠色採購新策略。圖／新光紡織提供

中華民國紡織業拓展會與英國標準協會（BSI）的研究指出，以男裝短袖Polo衫為例，若以無限衣計畫的回收材料再製，能顯著降低58%的碳足跡。因此已有眾多企業為綠色採購做準備，紛紛投入永續制服的行列，包括遠雄海洋公園、台新金控、台灣三元能源科技等，都與新光團服合作，發展永續服裝力量，共同實踐源頭廢棄物減量，降低對環境負擔。

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