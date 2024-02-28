牙齦腫脹、刷牙流血 你也中招了嗎？上班族必備輔具新寵 沖牙保養成趨勢

適逢新的一年，許多人都會重新整理自己的辦公桌，並在開工後購置新品，為來年的工作環境添加儀式感，提升辦公品質。

根據知名電商平台針對「上班族最常見辦公桌物件」調查顯示，多數上班族女性會在辦公桌上準備保濕噴霧、護手霜、眼藥水、肩頸舒壓滾輪，以及餐後必備的牙刷、牙膏、漱口水等。可見，上班族對於「脖子以上」保養相當重視，其中口腔保健更是近年來受到極大重視。

知名中醫師王心眉提到：「小時候曾受牙痛問題困擾，因此除了餐後刷牙外，還培養了使用沖牙機習慣，以維持口腔健康。」

美國馬里蘭大學牙醫學博士Dr. David Lee指出：「上班族面對巨大工作壓力，除了吃飯之外，也會喝飲料、咖啡和吃零食，這些行為會使口腔長時間處於酸性環境中。如果沒有意識到餐後口腔保健的重要性，就很容易產生問題。」日常飲食多屬酸性，食物殘渣停留在口腔中，為細菌提供了滋養的環境，這樣的情況長期累積可能導致牙齒嚴重脫鈣及牙齦問題。Dr. David Lee更強調：「餐後十五分鐘是進行口腔衛生黃金時刻，但若要刷牙，務必『先沖牙，後刷牙』，以避免在酸性口腔環境中刷牙，對牙齒造成損害。」

臺灣知名沖牙機品牌寶可齡於2024年2月推出了一款針對上班族和外食族群的隨身型沖牙機。 寶可齡董事長李健齊表示：「沖牙機Water flosser又名水牙線，以往常見的沖牙機體積較大，攜帶不便。因此，寶可齡在全面調查後進行了開發設計，推出了一款體積小巧、可放置於包包中的隨身型沖牙機。這款名為THIN601的沖牙機，不僅方便攜帶，還可以回家後更換大水箱，變身為家用沖牙機。通過養成隨時沖牙的習慣，可保持牙縫和牙齦溝的清潔。實驗證實，其去除牙菌斑的效果比使用牙線提高了五倍以上。」

圖/有你共創 提供(寶可齡推出隨身型抗菌沖牙機THIN601，方便上班族隨時沖牙)

圖/有你共創 提供(可隨身攜帶的時尚造型沖牙機， 將 帶來新一波潔牙趨勢)

寶可齡THIN601沖牙機將牙齒健康與時尚結合，旨在推動「飯後沖牙黃金時間一定要把握」，其外型激似時尚３C商品，備有櫻花粉、極光銀、香檳金三色，表面採鋁合金外殼，輕薄時尚 ，讓消費者出門在外可使用輕型水箱，居家則可替換大容量水箱，滿足消費者在不同場景使用需求。

新的一年，確保你的牙齒保健『到位』！讓健康的笑容帶來無限活力，降低牙齦病風險，開啟清新健康的美好生活！

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