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2024秋冬米蘭時裝周／Onitsuka Tiger重現東京暴雨即景 吸韓星華莎穿透視辣裝現身捧場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鬼塚虎Onitsuka Tiger的秋冬系列新作，在視覺上重現東京突降暴風雨的即景，並邀請華莎（Hwasa）、泰星Gulf等人擔任看秀嘉賓。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎Onitsuka Tiger的秋冬系列新作，在視覺上重現東京突降暴風雨的即景，並邀請華莎（Hwasa）、泰星Gulf等人擔任看秀嘉賓。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌鬼塚虎Onitsuka Tiger的秋冬系列新作，利用高識別度的黃色搭配洋溢都市氣息的灰色、黑色、米色等，在視覺上反映出本季主題「都市冬日」，重現東京突降暴風雨的即景。邀請韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）、泰星Gulf等人擔任看秀嘉賓，並一同再度慶祝品牌創立75周年。

在模特兒出場前，Onitsuka Tiger找來日本人氣舞團AVANTGARDEY為觀眾獻上精彩表演。她們身上穿著全新設計的亮眼黃色制服和無虎爪纹版 MEXICO 66鞋款來向電影「追殺比爾（Kill Bill）」致敬，並展示了品牌對經典的重新演繹，讓看秀觀眾都覺得煥然一新。同時今年是Onitsuka Tiger創立75周年，於是創意總監Andrea Pompilio特別打造了49個造型，來向品牌成立的1949年致敬。

泰星Gulf以一身黑的勁裝現身Onitsuka Tiger 2024秋冬大秀。圖／Onitsuka Tiger提供
泰星Gulf以一身黑的勁裝現身Onitsuka Tiger 2024秋冬大秀。圖／Onitsuka Tiger提供

師法自然並結合日式傳統文化，一直都是Andrea Pompilio替Onitsuka Tiger時裝所定調的主軸，本季也不例外。為了呈現東京突降暴雨的氛圍，品牌在面料大作文章，以塗層技巧在毛料等材質，創造出同色系隨興線條感，讓模特兒的衣裝，彷彿就像躲避不及淋過雨般的濕濡。雖然秋冬主要以黑、灰與棕色、米白為主，但招牌黃色沒有缺席，化成了配件或是點綴在服裝上，貫穿整體。

韓國女團MAMAMOO成員華莎出席Onitsuka Tiger 2024秋冬大秀，以性感透視裝示人。圖／Onitsuka Tiger提供
韓國女團MAMAMOO成員華莎出席Onitsuka Tiger 2024秋冬大秀，以性感透視裝示人。圖／Onitsuka Tiger提供

除了色彩與新材質的與用，Onitsuka Tiger在這季還創造了新版型大衣、外套和毛呢夾克，採用襯墊與羅紋等剪裁細節，凸顯寬肩窄腰的比例美感。經典雙層羊絨圓領衫也帶來全新疊搭可能，可作為外衣搭配同系列外套或上衣。系列男裝以寬褲為主，包含齊踝斜纹、多口袋的款式；女裝則包括修身及Oversized長褲。裙裝則以層次個性超短裙與帶有亮片刺繡絲質連身裙，搭配羊毛襪及厚底鞋來呈現。

雖然秋冬主要以黑、灰與棕色、米白為主，但Onitsuka Tiger招牌黃色沒有缺席，化成了配件或是點綴在服裝上，貫穿整體。圖／Onitsuka Tiger提供
雖然秋冬主要以黑、灰與棕色、米白為主，但Onitsuka Tiger招牌黃色沒有缺席，化成了配件或是點綴在服裝上，貫穿整體。圖／Onitsuka Tiger提供

此外，Onitsuka Tiger還推出首款V領露肩洋裝，搭配粗跟鞋首度亮相。同樣受人矚目的還有全新設計鞋款及肩背包，前者使用橡膠鞋底材質與健走靴結合；後者則為皮革雙層包，混搭元素的設計令人耳目一新。值得一提的是系列中一款針織拉鍊領短毛衣，其靈感為品牌最具代表性的休閒上衣，可同時做為圍巾單品使用，成為Onitsuka Tiger紀念75周年之作。

Onitsuka Tiger在這季還創造了新版型大衣、外套和毛呢夾克，採用襯墊與羅紋等剪裁細節，凸顯寬肩窄腰的比例美感。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger在這季還創造了新版型大衣、外套和毛呢夾克，採用襯墊與羅紋等剪裁細節，凸顯寬肩窄腰的比例美感。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024秋冬系列，呈現了品牌少見的亮片點綴洋裝。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2024秋冬系列，呈現了品牌少見的亮片點綴洋裝。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger以塗層技巧在毛料等材質，創造出同色系隨興線條感，讓模特兒的衣裝，彷彿就像躲避不及淋過雨般的濕濡。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger以塗層技巧在毛料等材質，創造出同色系隨興線條感，讓模特兒的衣裝，彷彿就像躲避不及淋過雨般的濕濡。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024秋冬系列男裝以寬褲為主，包含齊踝斜纹、多口袋的款式。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2024秋冬系列男裝以寬褲為主，包含齊踝斜纹、多口袋的款式。圖／Onitsuka Tiger提供

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