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套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞限時推出肉量加倍的「無敵大麥克」或是以酥炸鷄排打造的「香鷄大麥克」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出肉量加倍的「無敵大麥克」或是以酥炸鷄排打造的「香鷄大麥克」。圖／麥當勞提供

販售近60年的「大麥克」一直是麥當勞的明星商品，獲得許多粉絲的喜愛。2月28日起，麥當勞限時重新推出肉量加倍的「無敵大麥克」，以及使用酥炸鷄排打造的「香鷄大麥克」，並且還將推出「麥克瘋」音樂創作大賽，入選者將可獲得獨家的「大麥克麥克風」。麥當勞並推出多款大麥克家族方案，包括套餐8折起、套餐現折15元等優惠。

2月28日至3月26日期間（或售完為止）「無敵大麥克、香鷄大麥克」限期回歸市場。其中「無敵大麥克」擁有4層100%純牛肉，搭配洋蔥丁、新鮮生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，最後再夾入麵包中，號稱整體配料達到15層，單點115元、經典套餐180元。同步登場的「香鷄大麥克」，則是採用雙層酥炸鷄排作為主角，搭配經典大麥克醬與配料，適合不吃牛或是想要換口味的民眾，單點95元，經典套餐160元。

過去大麥克曾經推出「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉事洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去，我就是愛大麥克，Big Mac、Big Mac、Big Mac、Big Mac。」的「麥克瘋」口訣。隨著適逢麥當勞登台40週年，麥當勞自2月29日起於官方FB粉絲團將釋出5種音效，讓粉絲們可以創作心中的麥克瘋歌曲。自2月29日至3月26日期間，透過網路社群參與創作投稿，就有機會獲得獨家「大麥克麥克風」，限量3支。

自2月28日起至3月1日期間，麥當勞也推出電子商品優惠券，共有4款大麥克家族套餐組合，現享8折起優惠，每組限量各1,000份。「香鷄大麥克+小薯+四塊麥克鷄塊+蜂蜜紅茶(冰)」，優惠價189元，現省48元。「香鷄大麥克+小薯+四塊麥克鷄塊+蜂蜜奶茶(冰/熱)」，優惠價199元，現省48元。「無敵大麥克+小薯+四塊麥克鷄塊+蜂蜜紅茶(冰)」，優惠價209元，現省48元。「無敵大麥克+小薯+四塊麥克鷄塊+蜂蜜奶茶(冰/熱)」，優惠價219元，現省48元。

此外，2月28日至3月3日期間，麥當勞app也提供無敵大麥克／香鷄大麥克嘗鮮優惠券，憑券購買「無敵大麥克套餐」，現折15元；購買「香鷄大麥克套餐」，現折10元。

麥當勞「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」限期回歸，另還有「雙層四盎司牛肉堡」可以選擇。圖／麥當勞提供
麥當勞「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」限期回歸，另還有「雙層四盎司牛肉堡」可以選擇。圖／麥當勞提供
參與「麥克瘋」創作活動，就有機會獲得「大麥克麥克風」。圖／麥當勞提供
參與「麥克瘋」創作活動，就有機會獲得「大麥克麥克風」。圖／麥當勞提供
「無敵大麥克」號稱擁有15層配料的豐富口感。圖／麥當勞提供
「無敵大麥克」號稱擁有15層配料的豐富口感。圖／麥當勞提供
大麥克家族「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」限時回歸。圖／麥當勞提供
大麥克家族「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」限時回歸。圖／麥當勞提供

大麥克 套餐 麥當勞

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