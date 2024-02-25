LV X 造物主泰勒膠囊系列 甜點與學院風迷幻交織

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams的帶領下，與知名音樂人造物主泰勒（Tyler, The Creator）合作推出2024春季男裝膠囊系列，透過藝術家的獨特創意視角結合品牌的專業技術，見證LVERS文化社群，該系列將於3月21日全球同步上市。

造物主泰勒曾為路易威登2022秋冬男裝秀創作過配樂，而此系列則將藝術家推崇之標誌性學院派精緻風與菲董為品牌創造的優雅時髦服飾融合。透過春天的色彩和機能性面料，表現出跨季節的廓形。系列代表性圖案是由藝術家親手繪製的全新「Craggy Monogram」 ，結合造物主泰勒設計的圖像與路易威登的經典標誌，顏色包括會令人想起法式甜點中奶油般之色彩和液體般之質地的巧克力、香草和粉彩，LV Flowers中隱藏著在藝術家的視覺宇宙中反覆出現之雛菊和萬能㹴犬（Airedale Terrier）的圖案。Craggy Monogram不規則的形狀呼應了全系列的線條與細節。

除了結合Craggy Monogram與鯨底的學院風單品，此系列更融入高爾夫運動，多件運動服飾裝飾Damier棋盤格圖案，或是粉紅色或草綠色的放大chaine et Trame鍊狀花紋。

主打包款採用草綠色Damier棋盤格圖案，搭配粉紅色花朵形狀的皮革飾品和萬能㹴犬的圖案襯裡。旅行棋盤搭配由造物主泰勒親手繪製，Craggy Monogram圖案出現在腰帶和小狗寵物提袋和特別版Courrier Lozine 110行李箱等經典單品上。此款圖案進一步啟發出5款新的包包造型：Envelope Messenger郵差包、Envelope WW信封包和Envelope Pouch吊飾，以及Rush Bumbag腰包與小狗形狀肩背包。