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AI筆電換機潮！宏碁推全新12款Predator電競筆電 限時免費硬體升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Predator Helios Neo 16，建議售價56,900元起。圖／宏碁提供
Predator Helios Neo 16，建議售價56,900元起。圖／宏碁提供

新年換新機，宏碁一次推出全新12款Predator電競筆電新品，包括Predator Helios 18、Predator Helios 16以及Predator Helios Neo 16，全面搭載頂級Intel Core處理器（第14代）及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電GPU，支援DLSS 3.5技術，與NVIDIA Advanced Optimus技術，配備今年最夯話題AI Tensor核心，搶搭今年AI換機潮。建議售價自56,900～119,900元，即日起至4月30日上市期間購買指定款新機，即享受免費硬體16GB RAM或1TB SSD儲存連工帶料升級服務、上網登錄保固由2年延長為3年、保固期內無限次風扇免費保養的好康優惠。

旗艦款18吋Predator Helios 18與16吋Predator Helios 16，皆特別推出WQXGA Mini LED螢幕規格，支援250 Hz螢幕刷新率、1000尼特亮度以及100% DCI-P3超廣色域覆蓋率。全新MagKey 3.0技術已內建於筆電最重要的WASD鍵上，購買時隨附2組客製化按鍵，而配備的MagClick為專利認證的可替換式機械軸，每敲擊鍵盤都會觸發聲響和機械回饋感，以及更加順暢的反應時間。

同時，宏碁推出新一代Predator Helios Neo 16電競筆電，採用陽極氧化塗層處理，減少指紋沾黏，並在螢幕上蓋印上神秘雷射雕刻密碼，提供解碼樂趣；具備165Hz/240Hz螢幕刷新率、100% sRGB色域及反應時間僅3毫秒的WQXGA IPS顯示器，並支援 NVIDIA Advanced Optimus與G-SYNC，在快速移動的遊戲場景中呈現最生動流暢的視覺效果。

全新Predator Helios電競筆電皆支援Wi-Fi 7技術，提供穩定且高速的網路連線品質。獨家的散熱解決方案也升級，全新PredatorSense遊戲控制中心5.0版，可藉由管理程式與獨家的PredatorSense專用快捷鍵，讓使用者輕鬆監測和控制系統設定，自行調整4區RGB鍵盤動態燈光等功能，進行個人化的設定。

Predator Helios 18，建議售價109,900元起。圖／宏碁提供
Predator Helios 18，建議售價109,900元起。圖／宏碁提供
Predator Helios 16，建議售價77,900元起。圖／宏碁提供
Predator Helios 16，建議售價77,900元起。圖／宏碁提供

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