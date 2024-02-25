AI筆電換機潮！宏碁推全新12款Predator電競筆電 限時免費硬體升級

新年換新機，宏碁一次推出全新12款Predator電競筆電新品，包括Predator Helios 18、Predator Helios 16以及Predator Helios Neo 16，全面搭載頂級Intel Core處理器（第14代）及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電GPU，支援DLSS 3.5技術，與NVIDIA Advanced Optimus技術，配備今年最夯話題AI Tensor核心，搶搭今年AI換機潮。建議售價自56,900～119,900元，即日起至4月30日上市期間購買指定款新機，即享受免費硬體16GB RAM或1TB SSD儲存連工帶料升級服務、上網登錄保固由2年延長為3年、保固期內無限次風扇免費保養的好康優惠。

旗艦款18吋Predator Helios 18與16吋Predator Helios 16，皆特別推出WQXGA Mini LED螢幕規格，支援250 Hz螢幕刷新率、1000尼特亮度以及100% DCI-P3超廣色域覆蓋率。全新MagKey 3.0技術已內建於筆電最重要的WASD鍵上，購買時隨附2組客製化按鍵，而配備的MagClick為專利認證的可替換式機械軸，每敲擊鍵盤都會觸發聲響和機械回饋感，以及更加順暢的反應時間。

同時，宏碁推出新一代Predator Helios Neo 16電競筆電，採用陽極氧化塗層處理，減少指紋沾黏，並在螢幕上蓋印上神秘雷射雕刻密碼，提供解碼樂趣；具備165Hz/240Hz螢幕刷新率、100% sRGB色域及反應時間僅3毫秒的WQXGA IPS顯示器，並支援 NVIDIA Advanced Optimus與G-SYNC，在快速移動的遊戲場景中呈現最生動流暢的視覺效果。