快訊

札幌無業男闖超商砍人！40多歲男店員無辜送命 另2人受傷治療中

跟著Joeman赴日買房先破迷思 房仲：換國家也要換腦袋

色色不獨享？蘋果Vision Pro新專利 可「共享視野內容」至不同裝置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tiffany經典「石上鳥」絕世珍珠賦新意 刻畫四季之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列戒指，18K金及鉑金鑲嵌香檳色半巴洛克天然海水珍珠，香檳色鑽石，鑽石及紅寶。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列戒指，18K金及鉑金鑲嵌香檳色半巴洛克天然海水珍珠，香檳色鑽石，鑽石及紅寶。圖／Tiffany提供

1965年，傳奇自然主義大師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）為美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）打造出經典設計「石上鳥」。珠寶，今年，品牌將於春季珠寶發亮相尚史隆伯傑高級珠寶（Jean Schlumberger by Tiffany）Bird on a Pearl石上鳥珍珠系列全新作品，並率先曝光萬眾矚目的系列設計。

近兩個世紀以來，尚史隆伯傑的自然主題設計為Tiffany提供了源源不斷的創意靈感。為致敬這位藝術大師對自然的無限熱愛，石上鳥珍珠系列新作鑲嵌的珍珠均由蒂芙尼從侯賽因阿法丹（Hussein Al Fardan）的私人收藏的海灣地區天然海水珍珠中，精心挑選色調豐富、形態與個性迥異的天然海水珍珠，旨在展現四季更叠的不同美感：系列設計主題從心形常春藤、橡果、羽翼到橡樹葉，旨在彰顯這些稀有天然珍珠的特色，色彩從暖棕色、淡粉色到金黃色與白色，每個主題設計呈現出不同季節的魅力，

除了小鳥佇立於天然海水珍珠的經典「石上鳥」造型，新作中一款垂墜式胸針，靈感來自尚史隆伯傑典藏設計中的橡果圖案，迷人的紐扣形天然珍珠承托著小鳥。另一款矚目之作為鑲嵌總重逾325克拉天然海水珍珠的項鍊，五只靈動小鳥圍繞珍珠自在翺翔。

Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列項鍊，鉑金及18K金鑲嵌白色與淡奶油色圓形、近圓形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列項鍊，鉑金及18K金鑲嵌白色與淡奶油色圓形、近圓形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺粉紅棕色水滴形、紫棕色水滴形天然海水珍珠，彩粉鑽，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺粉紅棕色水滴形、紫棕色水滴形天然海水珍珠，彩粉鑽，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列胸針，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺橙棕色與白色巴洛克天然海水珍珠，彩粉鑽，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列胸針，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺橙棕色與白色巴洛克天然海水珍珠，彩粉鑽，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列胸針，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺灰色水滴形天然海水珍珠，香檳色鑽石，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列胸針，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺灰色水滴形天然海水珍珠，香檳色鑽石，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環，18K金及鉑金鑲嵌白色近水滴形、淺灰色紐扣形、淺灰色近水滴形、銀色近紐扣形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環，18K金及鉑金鑲嵌白色近水滴形、淺灰色紐扣形、淺灰色近水滴形、銀色近紐扣形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列胸針，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌橙棕色與白色巴洛克、淺橙棕色與白色巴洛克天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列胸針，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌橙棕色與白色巴洛克、淺橙棕色與白色巴洛克天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列戒指，鉑金及18K金鑲嵌灰色紐扣形天然海水珍珠、灰色鑽石、鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列戒指，鉑金及18K金鑲嵌灰色紐扣形天然海水珍珠、灰色鑽石、鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列戒指，鉑金及18K金鑲嵌白色紐扣形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列戒指，鉑金及18K金鑲嵌白色紐扣形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列鍊墜，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌香檳色水滴形天然海水珍珠，香檳色鑽石，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列鍊墜，18K玫瑰金及鉑金鑲嵌香檳色水滴形天然海水珍珠，香檳色鑽石，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌淡奶油色紐扣形、白色紐扣形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌淡奶油色紐扣形、白色紐扣形天然海水珍珠，鑽石及紅寶石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列垂墜式橡果造型胸針，18K金及鉑金鑲嵌銀色近水滴形、淺香檳色水滴形、紫棕色橢圓形、白色紐扣形天然海水珍珠及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列垂墜式橡果造型胸針，18K金及鉑金鑲嵌銀色近水滴形、淺香檳色水滴形、紫棕色橢圓形、白色紐扣形天然海水珍珠及鑽石。圖／Tiffany提供

珍珠 珠寶

延伸閱讀

「泰迪熊娃娃」剪毛露出黑珍珠大眼 前後對比反差曝光網笑：髮型真的很重要

傳統甜湯變手搖！ 萬波推古早味「桂圓綠豆蒜」 溫熱喝超暖胃 加入大波霸+小珍珠十分飽足

台設計師聯手花藝品牌用藍晶石表愛意 PANDORA珍珠訴情

花60元買扇貝回家吃！開封「挖出5顆珍珠」一億人直呼賺爛了：價值7位數

相關新聞

星巴克「買一送一」這次連續4天！憑社群截圖享優惠

星巴克宣布在2月26日至29日連續4天，推出「尋找春日幸福花瓣．社群截圖好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8...

他分享妻「小廢物」指別小看想當魔法少女決心 萬人喊想要

臉書社團「小廢物俱樂部」常有網友分享心愛的收藏品，掀起一波波搶購風潮。鄧姓網友PO出妻子的庫洛牌全身鏡，他說，「真的不要...

Tiffany經典「石上鳥」絕世珍珠賦新意 刻畫四季之美

1965年，傳奇自然主義大師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）為美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & C...

繁花盛開迎春 梵克雅寶Frivole立體金花獻詩意讚歌

四季的遞嬗向來是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源。 2024年春季，品牌經典的立體...

抗老第一步從清潔開始！海洋拉娜奢華清潔三部曲

保養是一種日常儀式。人們在這忙碌的生活當中，日以繼夜為生活打拼，也要懂得好好照顧自己。所以，保養也轉化成生活當中，相當重...

Hanni小蠻腰拚Daisy Edgar超深V 同框古馳24秋冬大秀

義大利時尚品牌古馳（GUCCI）昨日甫發表了2024秋冬女裝，來自全世界的明星名人如品牌大使Hanni、中國男星肖戰、文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。