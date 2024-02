Tiffany經典「石上鳥」絕世珍珠賦新意 刻畫四季之美

1965年,傳奇自然主義大師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger)為美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)打造出經典設計「石上鳥」。珠寶,今年,品牌將於春季珠寶發亮相尚史隆伯傑高級珠寶(Jean Schlumberger by Tiffany)Bird on a Pearl石上鳥珍珠系列全新作品,並率先曝光萬眾矚目的系列設計。

近兩個世紀以來,尚史隆伯傑的自然主題設計為Tiffany提供了源源不斷的創意靈感。為致敬這位藝術大師對自然的無限熱愛,石上鳥珍珠系列新作鑲嵌的珍珠均由蒂芙尼從侯賽因阿法丹(Hussein Al Fardan)的私人收藏的海灣地區天然海水珍珠中,精心挑選色調豐富、形態與個性迥異的天然海水珍珠,旨在展現四季更叠的不同美感:系列設計主題從心形常春藤、橡果、羽翼到橡樹葉,旨在彰顯這些稀有天然珍珠的特色,色彩從暖棕色、淡粉色到金黃色與白色,每個主題設計呈現出不同季節的魅力,