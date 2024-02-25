Tiffany經典「石上鳥」絕世珍珠賦新意 刻畫四季之美

1965年，傳奇自然主義大師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）為美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）打造出經典設計「石上鳥」。珠寶，今年，品牌將於春季珠寶發亮相尚史隆伯傑高級珠寶（Jean Schlumberger by Tiffany）Bird on a Pearl石上鳥珍珠系列全新作品，並率先曝光萬眾矚目的系列設計。

近兩個世紀以來，尚史隆伯傑的自然主題設計為Tiffany提供了源源不斷的創意靈感。為致敬這位藝術大師對自然的無限熱愛，石上鳥珍珠系列新作鑲嵌的珍珠均由蒂芙尼從侯賽因阿法丹（Hussein Al Fardan）的私人收藏的海灣地區天然海水珍珠中，精心挑選色調豐富、形態與個性迥異的天然海水珍珠，旨在展現四季更叠的不同美感：系列設計主題從心形常春藤、橡果、羽翼到橡樹葉，旨在彰顯這些稀有天然珍珠的特色，色彩從暖棕色、淡粉色到金黃色與白色，每個主題設計呈現出不同季節的魅力，