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他分享妻「小廢物」指別小看想當魔法少女決心 萬人喊想要

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄧姓網友分享妻子的珍藏，在玄關的魔法陣迎賓燈。圖／取自「小廢物俱樂部」臉書社團
鄧姓網友分享妻子的珍藏，在玄關的魔法陣迎賓燈。圖／取自「小廢物俱樂部」臉書社團

臉書社團「小廢物俱樂部」常有網友分享心愛的收藏品，掀起一波波搶購風潮。鄧姓網友PO出妻子的庫洛牌全身鏡，他說，「真的不要小看女人想成為魔法少女的決心」，網友看了紛紛喊「想要」，他再加碼PO出魔法陣迎賓燈，逗笑網友。

鄧姓網友分享妻子的珍藏，照片中可見一面全身鏡，有精緻貼膜，鏡子旁擺放「庫洛魔法使」的魔法杖道具。他表示，妻子不知道去哪裡看來的鏡子貼膜，強烈要求家裡也要有一座，「真的不要小看女人想成為魔法少女的決心」。這篇文章獲得3.7萬人按讚。

不少網友紛紛PO出自己的「庫洛魔法使」收藏品，還有網友Tag另一半喊「我也要」。網友表示，「太酷了吧」、「品味真好」、「看完我也想要了」、「你害了我老公，我要去找了」、「我的夢想」、「已經開始在搜尋鏡子貼膜了」、「這篇貼文千萬不能讓我家那隻看到」。

鄧姓網友昨晚再PO出妻子另一個特別的收藏，他表示，分享了妻子的庫洛牌全身鏡，引起了廣大回響，看到網友提議可以放魔法陣地毯，所以他要來分享妻子的魔法陣迎賓燈，不過它在玄關，而且是感應的。

網友表示，「每次一回家，就渾身充滿魔力」、「你這個一點都不廢，害我現在瘋狂逛蝦皮找」、「所以我說那個酷東西哪裡哪裡買得到呢」、「隱藏著黑暗力量的鑰匙啊，在我面前顯示你真正的力量」、「根本炫耀文啊」、「太座安得好，幸福沒煩惱」、「下班一進門滿血復活」、「請收下我的膝蓋」、「好浮誇啊！好喜歡」。

鄧姓網友分享妻子的珍藏，一面全身鏡有精緻貼膜，鏡子旁擺放「庫洛魔法使」的魔法杖道具。圖／取自「小廢物俱樂部」臉書社團
鄧姓網友分享妻子的珍藏，一面全身鏡有精緻貼膜，鏡子旁擺放「庫洛魔法使」的魔法杖道具。圖／取自「小廢物俱樂部」臉書社團

另一半 鑰匙

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