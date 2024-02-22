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台設計師聯手花藝品牌用藍晶石表愛意 PANDORA珍珠訴情

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Olivia Yao Jewellery純淨無畏藍晶石氣泡耳環，4,280元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery純淨無畏藍晶石氣泡耳環，4,280元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

3月14日為白色情人節，台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery與浪花花藝於2024年首度合作，共同推出情人節聯名企劃「就愛自由不羈的妳」，以初夏盛開的小飛燕草為發想。聯名企劃的首飾包括耳環、項鍊、耳窩夾等，以藍晶石象徵小飛燕姿態，搭配天然珍珠與透明水晶，傳達其自由不羈的意象。小飛燕亦是珍貴的花材，最特別的觀賞部位是它的萼片，花瓣位於花朵的中央覆蓋著花蕊，表達送花者的愛和重視。

聯名雙方更針對系列設計推出多重優惠，包括自即日起至浪花官網訂購期間限定小飛燕花束；2月29日前凡於Olivia Yao Jewellery官方網站或實體專櫃預購聯名產品可享9折；3月31日前於雙品牌任一方購買情人節系列產品，即可獲得對方品牌三百元折價券。

丹麥首飾品牌PANDORA延續BE LOVE品牌企劃，再推出一系列全新珍珠主題設計，以精緻柔美的光澤展現低調奢華。品牌選用圓潤的淡水養殖珍珠，每個飾品均獨一無二，Pandora Timeless圓形鑲邊珍珠項鍊長度自由調校，可移動的鍊墜鑲嵌一顆潔白淡水養殖珍珠、配襯璀璨立方氧化鋯石；圓形鑲邊珍珠耳環以密鑲透明立方氧化鋯石圓環托底、珍珠偏側設計增添不對稱時尚感。圓珠飾邊珍珠項鍊與手鍊揉合潮流個性的圓珠設計，為優雅珍珠注入耀眼的活力。

Pandora也首次推出多款耳扣式單品，為造型增添更多可能性。925銀雙珍珠耳扣以兩顆圓潤珍珠與一顆透明立方氧化鋯石並排鑲嵌，仿佛相依擁抱，互訴愛意，展現不對稱時尚美態。略呈方角的扣邊和圓端，為設計增添現代感，也可再搭配同款雙珍珠戒指完整時尚造型。

Pandora圓形鑲邊珍珠項鍊，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora圓形鑲邊珍珠項鍊，3,980元。圖／Pandora提供
Olivia Yao Jewellery經典漸層藍晶石耳窩夾，3,680元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery經典漸層藍晶石耳窩夾，3,680元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Pandora優雅珍珠吊墜耳環，6,380元。圖／Pandora提供
Pandora優雅珍珠吊墜耳環，6,380元。圖／Pandora提供
Pandora Timeless系列全新珍珠新品優雅席捲。圖／Pandora提供
Pandora Timeless系列全新珍珠新品優雅席捲。圖／Pandora提供
Pandora半圓珍珠耳環圈，6,380元。圖／Pandora提供
Pandora半圓珍珠耳環圈，6,380元。圖／Pandora提供
Olivia Yao Jewellery與浪花花藝攜手合作2024情人節全新企劃。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery與浪花花藝攜手合作2024情人節全新企劃。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Pandora珍珠密鑲耳環圈，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora珍珠密鑲耳環圈，3,980元。圖／Pandora提供
浪花花藝小飛燕花束。圖／Olivia Yao Jewellery提供
浪花花藝小飛燕花束。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Pandora Timeless系列全新珍珠新品優雅席捲。圖／Pandora提供
Pandora Timeless系列全新珍珠新品優雅席捲。圖／Pandora提供
Pandora璀璨交織戒指，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨交織戒指，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora Timeless系列全新珍珠新品優雅席捲。圖／Pandora提供
Pandora Timeless系列全新珍珠新品優雅席捲。圖／Pandora提供
Olivia Yao Jewellery與浪花花藝攜手合作2024情人節全新企劃。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery與浪花花藝攜手合作2024情人節全新企劃。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery自由翱翔藍色花簇項鍊，2,980元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery自由翱翔藍色花簇項鍊，2,980元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Pandora珍珠密鑲雙層開圈戒指，5,380元。圖／Pandora提供
Pandora珍珠密鑲雙層開圈戒指，5,380元。圖／Pandora提供
Pandora圓珠飾邊珍珠鍍14K金手鍊，6,880元。圖／Pandora提供
Pandora圓珠飾邊珍珠鍍14K金手鍊，6,880元。圖／Pandora提供

品牌 珍珠 設計師

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