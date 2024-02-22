台設計師聯手花藝品牌用藍晶石表愛意 PANDORA珍珠訴情

3月14日為白色情人節，台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery與浪花花藝於2024年首度合作，共同推出情人節聯名企劃「就愛自由不羈的妳」，以初夏盛開的小飛燕草為發想。聯名企劃的首飾包括耳環、項鍊、耳窩夾等，以藍晶石象徵小飛燕姿態，搭配天然珍珠與透明水晶，傳達其自由不羈的意象。小飛燕亦是珍貴的花材，最特別的觀賞部位是它的萼片，花瓣位於花朵的中央覆蓋著花蕊，表達送花者的愛和重視。

聯名雙方更針對系列設計推出多重優惠，包括自即日起至浪花官網訂購期間限定小飛燕花束；2月29日前凡於Olivia Yao Jewellery官方網站或實體專櫃預購聯名產品可享9折；3月31日前於雙品牌任一方購買情人節系列產品，即可獲得對方品牌三百元折價券。

丹麥首飾品牌PANDORA延續BE LOVE品牌企劃，再推出一系列全新珍珠主題設計，以精緻柔美的光澤展現低調奢華。品牌選用圓潤的淡水養殖珍珠，每個飾品均獨一無二，Pandora Timeless圓形鑲邊珍珠項鍊長度自由調校，可移動的鍊墜鑲嵌一顆潔白淡水養殖珍珠、配襯璀璨立方氧化鋯石；圓形鑲邊珍珠耳環以密鑲透明立方氧化鋯石圓環托底、珍珠偏側設計增添不對稱時尚感。圓珠飾邊珍珠項鍊與手鍊揉合潮流個性的圓珠設計，為優雅珍珠注入耀眼的活力。