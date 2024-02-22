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萬元不到入手寶格麗！專屬香氛櫃開幕 享有魅力與氣質

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
BVLGARI寶格麗新光三越Diamond Towers專櫃新開幕，位於該棟2樓，歡迎各位香鼻子到現場品香。圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗新光三越Diamond Towers專櫃新開幕，位於該棟2樓，歡迎各位香鼻子到現場品香。圖／寶格麗提供

義大利精品寶格麗將奢華珠寶、精品設計，展現出獨樹一格的優雅與氣質，作品更是讓人一眼就能辨識出。而在香氛中，寶格麗也展現出自己獨特的風格及魅力，許多喜愛香氛的香氛迷們，就如同收藏珠寶、鐘表一般的，將其收藏，成為一種藝術品。

BVLGARI LE GEMME 珠寶世家香氛系列 LE GEMME TYGAR。圖／寶格麗提供
BVLGARI LE GEMME 珠寶世家香氛系列 LE GEMME TYGAR。圖／寶格麗提供

2024年開春，BVLGARI寶格麗香芬專櫃進駐新光三越DIAMOND TOWERS，每瓶香水也如同製作珠寶般，以匠心獨具呈現精湛的工藝，皆是如同寶石般的燦爛的「ALLEGRA悅享盛典系列」，多款香調，皆以義大利式的風情、品味來打造出每個人心中的專有獨特香氣。

BVLGARI ALLEGRA 悅享盛典系列登陸新光三越Diamond Towers專櫃，全系列皆可供顧客挑選。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA 悅享盛典系列登陸新光三越Diamond Towers專櫃，全系列皆可供顧客挑選。圖／寶格麗提供

全新BVLGARI寶格麗香氛專櫃慶祝開幕，推出新光三越DIAMOND TOWERS專櫃限定頂級香氛組盒，一次入手5款經典香氛「悅享盛典」獨家限定組。能一口氣集結「ALLEGRA悅享盛典系列」5款淡香水、另一組則是淡香水3款搭配精醇2款的訂製組，售價分別是台幣6,525元、7,350元，不到萬元就能入手5款頂級香氛，更附贈精美禮盒和寶格麗專用布袋，極具收藏價值。

BVLGARI寶格麗ALLEGRA 悅享盛典訂製組 璀璨嬌陽、花漾戀曲、夢幻派對、草本麝香精醇、佛手柑精醇（新光三越Diamond Towers專櫃限定）售價7,350元。圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗ALLEGRA 悅享盛典訂製組 璀璨嬌陽、花漾戀曲、夢幻派對、草本麝香精醇、佛手柑精醇（新光三越Diamond Towers專櫃限定）售價7,350元。圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗ALLEGRA 悅享盛典體驗組 璀璨嬌陽、花漾戀曲、甜美狂想、微醺羅馬、夢幻派對（新光三越Diamond Towers專櫃限定）售價6,525元。圖／寶格麗提供
BVLGARI寶格麗ALLEGRA 悅享盛典體驗組 璀璨嬌陽、花漾戀曲、甜美狂想、微醺羅馬、夢幻派對（新光三越Diamond Towers專櫃限定）售價6,525元。圖／寶格麗提供

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