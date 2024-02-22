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萬元不到入手寶格麗！專屬香氛櫃開幕 享有魅力與氣質
義大利精品寶格麗將奢華珠寶、精品設計，展現出獨樹一格的優雅與氣質，作品更是讓人一眼就能辨識出。而在香氛中，寶格麗也展現出自己獨特的風格及魅力，許多喜愛香氛的香氛迷們，就如同收藏珠寶、鐘表一般的，將其收藏，成為一種藝術品。
2024年開春，BVLGARI寶格麗香芬專櫃進駐新光三越DIAMOND TOWERS，每瓶香水也如同製作珠寶般，以匠心獨具呈現精湛的工藝，皆是如同寶石般的燦爛的「ALLEGRA悅享盛典系列」，多款香調，皆以義大利式的風情、品味來打造出每個人心中的專有獨特香氣。
全新BVLGARI寶格麗香氛專櫃慶祝開幕，推出新光三越DIAMOND TOWERS專櫃限定頂級香氛組盒，一次入手5款經典香氛「悅享盛典」獨家限定組。能一口氣集結「ALLEGRA悅享盛典系列」5款淡香水、另一組則是淡香水3款搭配精醇2款的訂製組，售價分別是台幣6,525元、7,350元，不到萬元就能入手5款頂級香氛，更附贈精美禮盒和寶格麗專用布袋，極具收藏價值。
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