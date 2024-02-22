萬元不到入手寶格麗！專屬香氛櫃開幕 享有魅力與氣質

義大利精品寶格麗將奢華珠寶、精品設計，展現出獨樹一格的優雅與氣質，作品更是讓人一眼就能辨識出。而在香氛中，寶格麗也展現出自己獨特的風格及魅力，許多喜愛香氛的香氛迷們，就如同收藏珠寶、鐘表一般的，將其收藏，成為一種藝術品。

BVLGARI LE GEMME 珠寶世家香氛系列 LE GEMME TYGAR。圖／寶格麗提供

2024年開春，BVLGARI寶格麗香芬專櫃進駐新光三越DIAMOND TOWERS，每瓶香水也如同製作珠寶般，以匠心獨具呈現精湛的工藝，皆是如同寶石般的燦爛的「ALLEGRA悅享盛典系列」，多款香調，皆以義大利式的風情、品味來打造出每個人心中的專有獨特香氣。

BVLGARI ALLEGRA 悅享盛典系列登陸新光三越Diamond Towers專櫃，全系列皆可供顧客挑選。圖／寶格麗提供