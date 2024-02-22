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3千元有找！Samsung Galaxy Fit3健康智慧手環新登場　新增「跌倒偵測、SOS緊急服務」功能

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣三星電子宣布推出最新健康智慧手環Samsung Galaxy Fit3。圖／三星提供
台灣三星電子宣布推出最新健康智慧手環Samsung Galaxy Fit3。圖／三星提供

不論是年後甩油健身或是日常追蹤個人健康數據，智慧手錶、手環都是隨身好幫手。台灣三星電子宣布推出最新健康智慧手環Samsung Galaxy Fit3，進一步推動三星先進健康監測技術普及，激勵人人維持最佳狀態、擁抱更健全的生活型態。Samsung Galaxy Fit3為三星最新穿戴裝置，機身採用鋁合金材質，並搭載更寬闊的顯示螢幕，從日常健身到靜態睡眠，全天候追蹤個人健康數據。

Samsung Galaxy Fit3機身採用鋁合金材質，搭載1.6吋顯示螢幕，寬度較前代機型提升45%，螢幕資訊更能一目了然，輕巧尺寸兼具時尚設計提供舒適配戴感，適合全天候日常使用；具備大容量電池，提供最長達13天的電力續航；內建超過100款錶面設計，使用者可從中選擇最愛款式，或以自身照片作為背景，打造自我風格。此外，借助一鍵式快拆設計，輕輕一按即可更換錶帶，展現混搭巧思。

三星認為養生之道首重睡眠，並致力透過先進的睡眠監測工具，協助用戶深入了解所屬模式，並養成良好的健康習慣。Samsung Galaxy Fit3可整夜舒適配戴追蹤睡眠模式，甚至可偵測鼾聲（須透過藍牙與Galaxy智慧手機配對，使用此功能時手機須靠近用戶）、監測血氧濃度。Samsung Galaxy Fit3能根據個人睡眠模式提供個性化「電子睡眠教練」，透過直覺易用的方式，協助使用者了解自身睡眠，並引導做出正向改變。

Samsung Galaxy Fit3具備超過100種運動追蹤功能，能隨時隨地輕鬆查看運動記錄，具備5ATM及IP68防水防塵等級，並提供豐富的健康數據，包括心率、壓力值等。新增「跌倒偵測」、「SOS緊急服務」等安全功能，使用者可選擇啟用此功能，一旦偵測到異常的跌倒跡象，Samsung Galaxy Fit3將撥打緊急求救電話，當處於緊急情況時，只需按5下側邊按鈕，即可傳送緊急求助訊號。

Samsung Galaxy Fit3用戶亦可獲得Galaxy生態圈的一系列功能，像是可將Samsung Galaxy Fit3作為手腕上的便利遙控器，利用「相機控制器」操控手機的拍照功能（須與搭載One UI 6.0或以上版本的Galaxy智慧手機配對），進行隨按隨拍或設定倒數計時拍照；亦能遙控播放串聯裝置的影音媒體。若不慎找不到手機，還能利用Samsung Galaxy Fit3上的「尋找我的手機」功能。

Samsung Galaxy Fit3共推出「曜石灰」、「雲霧粉」、「辰曜銀」等3色，建議售價2,680元，3月1日起於全台各大通路正式上市，另同步推出兩款運動錶帶專屬配件，建議售價皆為490元。歡慶新品上市，三星於3月31日前推出一系列豐富優惠：於全通路購買指定型號手機或平板，加購Samsung Galaxy Fit3現折1,000元，只要1,680元即可輕鬆入手。全台三星智慧館、三星商城限定，學生、教職員以三星教育優惠購買Samsung Galaxy Fit3可享7折優惠價；智慧手環不限品牌舊換新加碼最高500元折扣。

●附註：詳細優惠活動內容以各通路、活動網頁公告為準。

Samsung Galaxy Fit3運動錶帶（橘），建議售價490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3運動錶帶（橘），建議售價490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3曜石灰，建議售價2,680元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3曜石灰，建議售價2,680元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3運動錶帶（深綠），建議售價490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3運動錶帶（深綠），建議售價490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3辰曜銀，建議售價2,680元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3辰曜銀，建議售價2,680元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3雲霧粉，建議售價2,680元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Fit3雲霧粉，建議售價2,680元。圖／三星提供

使用者 睡眠

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