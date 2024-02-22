3千元有找！Samsung Galaxy Fit3健康智慧手環新登場　新增「跌倒偵測、SOS緊急服務」功能

不論是年後甩油健身或是日常追蹤個人健康數據，智慧手錶、手環都是隨身好幫手。台灣三星電子宣布推出最新健康智慧手環Samsung Galaxy Fit3，進一步推動三星先進健康監測技術普及，激勵人人維持最佳狀態、擁抱更健全的生活型態。Samsung Galaxy Fit3為三星最新穿戴裝置，機身採用鋁合金材質，並搭載更寬闊的顯示螢幕，從日常健身到靜態睡眠，全天候追蹤個人健康數據。

Samsung Galaxy Fit3機身採用鋁合金材質，搭載1.6吋顯示螢幕，寬度較前代機型提升45%，螢幕資訊更能一目了然，輕巧尺寸兼具時尚設計提供舒適配戴感，適合全天候日常使用；具備大容量電池，提供最長達13天的電力續航；內建超過100款錶面設計，使用者可從中選擇最愛款式，或以自身照片作為背景，打造自我風格。此外，借助一鍵式快拆設計，輕輕一按即可更換錶帶，展現混搭巧思。

三星認為養生之道首重睡眠，並致力透過先進的睡眠監測工具，協助用戶深入了解所屬模式，並養成良好的健康習慣。Samsung Galaxy Fit3可整夜舒適配戴追蹤睡眠模式，甚至可偵測鼾聲（須透過藍牙與Galaxy智慧手機配對，使用此功能時手機須靠近用戶）、監測血氧濃度。Samsung Galaxy Fit3能根據個人睡眠模式提供個性化「電子睡眠教練」，透過直覺易用的方式，協助使用者了解自身睡眠，並引導做出正向改變。

Samsung Galaxy Fit3具備超過100種運動追蹤功能，能隨時隨地輕鬆查看運動記錄，具備5ATM及IP68防水防塵等級，並提供豐富的健康數據，包括心率、壓力值等。新增「跌倒偵測」、「SOS緊急服務」等安全功能，使用者可選擇啟用此功能，一旦偵測到異常的跌倒跡象，Samsung Galaxy Fit3將撥打緊急求救電話，當處於緊急情況時，只需按5下側邊按鈕，即可傳送緊急求助訊號。

Samsung Galaxy Fit3用戶亦可獲得Galaxy生態圈的一系列功能，像是可將Samsung Galaxy Fit3作為手腕上的便利遙控器，利用「相機控制器」操控手機的拍照功能（須與搭載One UI 6.0或以上版本的Galaxy智慧手機配對），進行隨按隨拍或設定倒數計時拍照；亦能遙控播放串聯裝置的影音媒體。若不慎找不到手機，還能利用Samsung Galaxy Fit3上的「尋找我的手機」功能。

Samsung Galaxy Fit3共推出「曜石灰」、「雲霧粉」、「辰曜銀」等3色，建議售價2,680元，3月1日起於全台各大通路正式上市，另同步推出兩款運動錶帶專屬配件，建議售價皆為490元。歡慶新品上市，三星於3月31日前推出一系列豐富優惠：於全通路購買指定型號手機或平板，加購Samsung Galaxy Fit3現折1,000元，只要1,680元即可輕鬆入手。全台三星智慧館、三星商城限定，學生、教職員以三星教育優惠購買Samsung Galaxy Fit3可享7折優惠價；智慧手環不限品牌舊換新加碼最高500元折扣。