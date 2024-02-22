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比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

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比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
跟團遊歐洲，建議放開胸懷接受不同國情與文化。記者羅建怡／攝影
跟團遊歐洲，建議放開胸懷接受不同國情與文化。記者羅建怡／攝影

繼網紅黃大米花21萬參加遊歐團、抱怨飯店淋浴間漏水，在網路掀起熱議後，近日又有讀者向《三立新聞網》爆料，2月參加的歐洲團也遇到飯店浴室發霉、排水不良導致淹水等情形，表示「結果我的情況比黃大米的還慘」。加利利旅行社指出，出團前都會舉辦說明會，若遇相關臨時情況，旅行社也會盡心協助解決，「我們尊重每一個客戶的表述與體驗感受，也願意聆聽及調整相關建議。」

讀者爆料內容包括「威尼斯連住兩晚，飯店地板沒有很乾淨，且第2晚飯店在一樓開節慶派對，低層樓的都能聽到音樂」，「第8天入住拿坡里的飯店遇到馬桶漏水、浴室發霉情形」，以及房間有大有小等不公平等問題。同時也指出，加利利團費為21萬，住宿品質卻沒有提升，雖是過年期間機票較貴，「但團體28人中，有18人是機票自理，團費成本花在機票上的說法根本不合理」。

對此，加利利旅行社回應，歐洲所選用的飯店，多為獨家合作、具有歷史價值的飯店，對於格局大小無法調整，但導遊當下為取得公平，經團員同意、改為抽鑰匙決定房間，團員反應的漏水、發霉情形，也立即協調換房間，但旅客最後決定續住，「每個旅客的體驗感受不同，我們該做的都會做，也會盡力解決問題」。

近期事件不斷延燒，是否旅客取消、影響出團？加利利低調指出，目前未受影響，參加的旅客多是老客戶，對品牌品質有一定信賴度。

旅行社 飯店

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