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限時5天！7-ELEVEN「哈根達斯草莓季」指定品項3入229元 加碼「思樂冰、霜淇淋」限時優惠
今年228沒有連續假期別難過，今年2月正逢4年1次閏年，7-ELEVEN祭出加碼優惠，2月24日至2月28日限時5天推出首檔「哈根達斯草莓季」優惠，購買草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕等指定品項任選可享3入229元，相當於原價59折優惠，還可加入全店限時滿額優惠，2月24日至2月28日活動期間OPEN POINT會員購買指定商品結帳金額單筆滿500元再加贈好禮3選1，大方送超實用的廚房紙巾、Pentel靜暮藍筆或CITY PRIMA精品拿鐵。
除此之外，7-ELEVEN限定門市販售的「思樂冰」也於2月28日單日限定推出特大杯全品項買1送1；霜淇淋販售門市則推出「不知火橘霜淇淋」加碼優惠，只要於2月24日、2月28日憑icash2.0或icash PAY支付就可享買1送1，霜淇淋使用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，橘子香氣酸甜爽口（商品販售口味與數量，以該單店販售為準）。販售門市查詢網址：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx。
●附註：詳細優惠內容以門市公告為準。
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