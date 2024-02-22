快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時5天！7-ELEVEN「哈根達斯草莓季」指定品項3入229元　加碼「思樂冰、霜淇淋」限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自2月24日至2月28日限時5天推出「哈根達斯草莓季」優惠，購買指定品項可享3入229元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月24日至2月28日限時5天推出「哈根達斯草莓季」優惠，購買指定品項可享3入229元。圖／7-ELEVEN提供

今年228沒有連續假期別難過，今年2月正逢4年1次閏年，7-ELEVEN祭出加碼優惠，2月24日至2月28日限時5天推出首檔「哈根達斯草莓季」優惠，購買草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕等指定品項任選可享3入229元，相當於原價59折優惠，還可加入全店限時滿額優惠，2月24日至2月28日活動期間OPEN POINT會員購買指定商品結帳金額單筆滿500元再加贈好禮3選1，大方送超實用的廚房紙巾、Pentel靜暮藍筆或CITY PRIMA精品拿鐵。

除此之外，7-ELEVEN限定門市販售的「思樂冰」也於2月28日單日限定推出特大杯全品項買1送1；霜淇淋販售門市則推出「不知火橘霜淇淋」加碼優惠，只要於2月24日、2月28日憑icash2.0或icash PAY支付就可享買1送1，霜淇淋使用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，橘子香氣酸甜爽口（商品販售口味與數量，以該單店販售為準）。販售門市查詢網址：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx。

●附註：詳細優惠內容以門市公告為準。

7-ELEVEN限定門市販售的「思樂冰」於2月28日單日限定推出特大杯全品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市販售的「思樂冰」於2月28日單日限定推出特大杯全品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市販售的「不知火橘霜淇淋」於2月24日、2月28日憑icash2.0或icash PAY支付享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市販售的「不知火橘霜淇淋」於2月24日、2月28日憑icash2.0或icash PAY支付享買1送1。圖／7-ELEVEN提供

草莓 霜淇淋

延伸閱讀

限時3天！全家便利商店Fami!ce霜淇淋「第2支5元」　還有「哈根達斯限時優惠」快囤貨

北市抽驗批發市場蔬果 芥菜油菜辣椒不符規定

別再懷疑草莓！2024台灣水果農藥殘留排行，連3年第一名是它！正確洗水果5步驟

宮城縣草莓首登台！針對國內標準培育，美味「仙台草莓」吃完還想再來一個

相關新聞

3千元有找！Samsung Galaxy Fit3健康智慧手環新登場　新增「跌倒偵測、SOS緊急服務」功能

不論是年後甩油健身或是日常追蹤個人健康數據，智慧手錶、手環都是隨身好幫手。台灣三星電子宣布推出最新健康智慧手環Samsu...

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

繼網紅黃大米花21萬參加遊歐團、抱怨飯店淋浴間漏水，在網路掀起熱議後，近日又有讀者向《三立新聞網》爆料，2月參加的歐洲團...

引進西西里島近60年肉香世家 雲品旗下君品酒店將設新餐酒館

雲品（2748）旗下君品酒店積極推廣義大利飲食文化與美食料理，繼雅意義式料理餐廳後，將引進西西里島近60年的肉品世家Da...

把握元宵「補財庫」！旺上半年財運靠這招 拜財神2樣水果快避開

本周六（2月24日）為元宵節，除了吃湯圓、放天燈、猜燈謎等習俗外，也是補財庫和求財的重要日子。民俗專家486先生透露「...

限時5天！7-ELEVEN「哈根達斯草莓季」指定品項3入229元　加碼「思樂冰、霜淇淋」限時優惠

今年228沒有連續假期別難過，今年2月正逢4年1次閏年，7-ELEVEN祭出加碼優惠，2月24日至2月28日限時5天推出...

喝威士忌抽萬元豪華露營 首相之斧攜手AsiaYo大放送

露營是國內最夯的全民戶外運動之一，尤其天氣逐漸回暖，露營控也蠢蠢欲動。即日起只要在全國各大菸酒專賣店，購買「首相之斧威士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。