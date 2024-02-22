跟著節奏「動ㄘ動」數位風表款 將時間釀成火熱節拍
數位化的時代，1980年代的8 Bit數位風格儼然成為近來風格趨勢之一，其中有別於傳統的類比顯示的「數位」顯示則常以疊加元素構成視覺，例如音樂符號中的音量顯示，就在近期被多個不同手表品牌所運用。
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表大概是這一波「數位音浪」的始作俑者，其創作概念是將音樂均衡器的VU表轉化為面盤格紋上展現的彩色幾何色塊，雖然色彩固定不變，但儼然能讓人從色塊變化中感受到活力能量。該限量系列推出37mm與43mm兩種尺寸、精鋼、鈦金屬或黑色陶瓷與寶石鑲嵌的版本合計五款，並搭配愛彼精密複雜的Calibre 5909或Calibre 4309機械機芯，全球限量，也帶來滿滿的1980電玩感。
擁有相似視覺，但價格平實許多的康斯登（Frederique Constant）則與法國DJ「The Avenger」聯名，從被譽為完美、和諧的頻率「432赫茲」得到啟發，再轉化為表款的面盤視覺。精鋼或以PVD黑色處理的表殼面盤內，以立體浮雕和潤飾展現了環形或水平的音量律動節奏，六點鐘方向並有著The Avenger愛用的a tempo，意指「恢復歌曲原本節奏」，各限量432只，也像是一只隨身的行動DJ台。
「炸彈表」BOMBERG則也有一只「數位骷髏」Bolt-68 Heritage Cyber Skull腕表，以勇敢冒險，挑戰未知的骷髏為視覺主軸，但結合電路板的紋路線條、同樣科幻感滿溢，相信對常去光華商場的1970、1980年生，回憶滿滿。充滿力量感的劍形時、分指針並塗有黑色夜光塗料，將在低光源環境中展示出綠色光芒，秒針尾端則刻有品牌的「雙B」Logo；表款還可變身酷炫懷表，完全像從爺爺收藏盒裡挖寶出來的好貨，但有時代的科技感、好玩、童趣，是大男孩的珍貴玩物，價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言