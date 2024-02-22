快訊

從台積布局觀風向 日本、印度可望成為半導體強權？

納瓦尼死因成謎！他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

兩大毒梟春節前一進一出 昔左右手落網後毒后小妖悄出獄

跟著節奏「動ㄘ動」數位風表款 將時間釀成火熱節拍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表，共分37與41毫米兩種尺寸，並有黑色陶瓷、精鋼、鈦金屬多種材質，限量發行。圖／Audemars Piguet提供
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表，共分37與41毫米兩種尺寸，並有黑色陶瓷、精鋼、鈦金屬多種材質，限量發行。圖／Audemars Piguet提供

數位化的時代，1980年代的8 Bit數位風格儼然成為近來風格趨勢之一，其中有別於傳統的類比顯示的「數位」顯示則常以疊加元素構成視覺，例如音樂符號中的音量顯示，就在近期被多個不同手表品牌所運用。

愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表大概是這一波「數位音浪」的始作俑者，其創作概念是將音樂均衡器的VU表轉化為面盤格紋上展現的彩色幾何色塊，雖然色彩固定不變，但儼然能讓人從色塊變化中感受到活力能量。該限量系列推出37mm與43mm兩種尺寸、精鋼、鈦金屬或黑色陶瓷與寶石鑲嵌的版本合計五款，並搭配愛彼精密複雜的Calibre 5909或Calibre 4309機械機芯，全球限量，也帶來滿滿的1980電玩感。

擁有相似視覺，但價格平實許多的康斯登（Frederique Constant）則與法國DJ「The Avenger」聯名，從被譽為完美、和諧的頻率「432赫茲」得到啟發，再轉化為表款的面盤視覺。精鋼或以PVD黑色處理的表殼面盤內，以立體浮雕和潤飾展現了環形或水平的音量律動節奏，六點鐘方向並有著The Avenger愛用的a tempo，意指「恢復歌曲原本節奏」，各限量432只，也像是一只隨身的行動DJ台。

「炸彈表」BOMBERG則也有一只「數位骷髏」Bolt-68 Heritage Cyber Skull腕表，以勇敢冒險，挑戰未知的骷髏為視覺主軸，但結合電路板的紋路線條、同樣科幻感滿溢，相信對常去光華商場的1970、1980年生，回憶滿滿。充滿力量感的劍形時、分指針並塗有黑色夜光塗料，將在低光源環境中展示出綠色光芒，秒針尾端則刻有品牌的「雙B」Logo；表款還可變身酷炫懷表，完全像從爺爺收藏盒裡挖寶出來的好貨，但有時代的科技感、好玩、童趣，是大男孩的珍貴玩物，價格店洽。

康斯登（Frederique Constant）「The Avenger」聯名的表款，共有藍色、黑色兩種面盤設計，宛如將手表化成隨身的DJ台。圖／Swiss Prestige提供
康斯登（Frederique Constant）「The Avenger」聯名的表款，共有藍色、黑色兩種面盤設計，宛如將手表化成隨身的DJ台。圖／Swiss Prestige提供
BOMBERG Bolt-68 Heritage Cyber Skull腕表，精鋼、45毫米、時間顯示、計時碼表、石英機芯，價格店洽。圖／奧創Ultra Gears提供
BOMBERG Bolt-68 Heritage Cyber Skull腕表，精鋼、45毫米、時間顯示、計時碼表、石英機芯，價格店洽。圖／奧創Ultra Gears提供
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表將音樂均衡器的「VU表」轉化為面盤上的彩色幾何色塊，活力、動感。圖／Audemars Piguet提供（合成圖）
愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表將音樂均衡器的「VU表」轉化為面盤上的彩色幾何色塊，活力、動感。圖／Audemars Piguet提供（合成圖）
康斯登（Frederique Constant）與法國DJ「The Avenger」的聯名表款，將音樂頻率「432赫茲」加入表款設計。圖／Swiss Prestige提供
康斯登（Frederique Constant）與法國DJ「The Avenger」的聯名表款，將音樂頻率「432赫茲」加入表款設計。圖／Swiss Prestige提供
透過立體浮雕和潤飾，康斯登「The Avenger」聯名限量表款展現了音量律動節奏，限量432只。圖／Swiss Prestige提供
透過立體浮雕和潤飾，康斯登「The Avenger」聯名限量表款展現了音量律動節奏，限量432只。圖／Swiss Prestige提供
Bolt-68 Heritage Cyber Skull腕表具有特殊的夜光塗料，讓象徵冒險、珍惜當下的數位骷髏，擁有兩種不同色彩酷炫呈現。圖／奧創Ultra Gears提供
Bolt-68 Heritage Cyber Skull腕表具有特殊的夜光塗料，讓象徵冒險、珍惜當下的數位骷髏，擁有兩種不同色彩酷炫呈現。圖／奧創Ultra Gears提供

品牌 音樂

延伸閱讀

G-SHOCK人氣表款同換新裝 友善環境材質、吸睛配色怎能不收？

RADO、Bell & Ross棕色表款 在懷舊中重溫美好感動

甜茶領軍《沙丘2》下周上映 那個精品品牌又出手了！

Swatch方型BIOCERAMIC WHAT IF？表變裝 繽紛馬卡龍配色好吸睛

相關新聞

跟著節奏「動ㄘ動」數位風表款 將時間釀成火熱節拍

數位化的時代，1980年代的8 Bit數位風格儼然成為近來風格趨勢之一，其中有別於傳統的類比顯示的「數位」顯示則常以疊加...

「40種火鍋食材吃到飽」58元！個人鍋「老先覺」升級了

吾蜂美味集團旗下的「老先覺」，本季推出全新小改版「老先覺PLUS」，除了同樣提供經典的個人鍋物外，加價58元，就可升級「...

Hanni、SOMI動身米蘭時裝周 短褲或短裙長腿撩粉有理

隨著2024秋冬的米蘭時裝周即將展開，全世界的明星、名人也陸續前往機場，準備參加此一時尚盛事，例如近日便有全昭彌（SOM...

羅技攜手人氣插畫家打造風格辦公空間 玫瑰粉鍵盤、左手版滑鼠新品搶先體驗

迎接國際婦女節， Logitech羅技即日起至3月31日打造「女子節：Logi女子扮桌空間」活動，特別邀請人氣插畫家33...

君品引進西西里島肉香世家 館內成立餐酒館

雲品國際旗下君品酒店致力推廣義大利飲食文化與美食料理，繼「雅意Artbrosia by Massimiliano Mus...

觀眾一致好評！外百老匯音樂劇「LPC」南村劇場熱鬧演出中

「百老匯傳送門」再度開啟！締造台灣長銷音樂劇歷史紀錄，從2021年起兩年內演出184場的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」（劇迷暱稱「LPC」），目前於南村劇場展開第三季演出，期待以優質作品為台灣音樂劇市場再創新猷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。