跟著節奏「動ㄘ動」數位風表款 將時間釀成火熱節拍

數位化的時代，1980年代的8 Bit數位風格儼然成為近來風格趨勢之一，其中有別於傳統的類比顯示的「數位」顯示則常以疊加元素構成視覺，例如音樂符號中的音量顯示，就在近期被多個不同手表品牌所運用。

愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹離岸型音樂特別版腕表大概是這一波「數位音浪」的始作俑者，其創作概念是將音樂均衡器的VU表轉化為面盤格紋上展現的彩色幾何色塊，雖然色彩固定不變，但儼然能讓人從色塊變化中感受到活力能量。該限量系列推出37mm與43mm兩種尺寸、精鋼、鈦金屬或黑色陶瓷與寶石鑲嵌的版本合計五款，並搭配愛彼精密複雜的Calibre 5909或Calibre 4309機械機芯，全球限量，也帶來滿滿的1980電玩感。

擁有相似視覺，但價格平實許多的康斯登（Frederique Constant）則與法國DJ「The Avenger」聯名，從被譽為完美、和諧的頻率「432赫茲」得到啟發，再轉化為表款的面盤視覺。精鋼或以PVD黑色處理的表殼面盤內，以立體浮雕和潤飾展現了環形或水平的音量律動節奏，六點鐘方向並有著The Avenger愛用的a tempo，意指「恢復歌曲原本節奏」，各限量432只，也像是一只隨身的行動DJ台。