快訊

私校退場雙軌制逃逸首例 大漢技術學院停辦「花蓮再無科大」

華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

金廈海域爭端升溫 賴清德三點表態：妥善處理、堅定執法、避免再現

真力時全新百萬高振頻陀飛輪 寶鴻堂即起全台首賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ZENITH於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店同步舉辦高振頻新品特展。圖／真力時提供
ZENITH於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店同步舉辦高振頻新品特展。圖／真力時提供

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）的DEFY Skyline系列，推出兩款複雜功能新作：備有精鋼與黑色陶瓷兩種材質選擇的DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表，搭載全新El Primero 3630型高振頻陀飛輪自動機芯，即日起在寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店全台首賣至3月15日止，同場同時展出多款DEFY系列與Chronomaster系列高振頻時計新品。寶鴻堂鐘表台北旗艦店二樓的品牌展示空間更導入全新形象，展現出更為現代前衛的品牌風貌。

陀飛輪是高級製表技術的象徵；為展現真力時一貫高振頻技術，全新El Primero 3630型陀飛輪自動機芯如同所有El Primero機芯家族成員，具備配備5赫茲（每小時振動36,000次）高振頻特色，而每60秒旋轉一圈的陀飛輪裝置則位在DEFY Skyline表盤6點鐘方向，框架外型特別設計為四芒星造型，周圍交織著千萬星辰以陀飛輪為中心向外漸大綻放的馬賽克圖騰，設計別具品牌未來美學。

El Primero 3630型自動上鍊高振頻機芯，動力儲存長達60小時，機芯橋板裝飾日內瓦波紋，進而悉心排列成太陽紋，搭配鏤空星形自動盤。DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表採用41毫米表殼，搭配同材質表鍊與摺疊式表扣，精鋼款的藍色表盤飾有鍍銠時標，黑色陶瓷款的黑色表盤則飾有鍍玫瑰金時標，兩款型號均搭載快速更換機制並附贈同色系橡膠表帶，能隨時搭配不同場合的穿搭。

ZENITH真力時於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店二樓的品牌櫃位全新概念形象改裝。圖／真力時提供
ZENITH真力時於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店二樓的品牌櫃位全新概念形象改裝。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表黑色陶瓷款，搭配黑色橡膠表帶。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表黑色陶瓷款，搭配黑色橡膠表帶。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表黑色陶瓷款。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表黑色陶瓷款。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表精鋼款，185萬元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表精鋼款，185萬元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表精鋼款，搭配藍色橡膠表帶。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表精鋼款，搭配藍色橡膠表帶。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表黑色陶瓷款，218萬7,000元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表黑色陶瓷款，218萬7,000元。圖／真力時提供
ZENITH於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店同步舉辦高振頻新品特展。圖／真力時提供
ZENITH於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店同步舉辦高振頻新品特展。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表精鋼款。圖／真力時提供
ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表精鋼款。圖／真力時提供

品牌

延伸閱讀

RADO、Bell & Ross棕色表款 在懷舊中重溫美好感動

Grand Seiko以漸層粉、暗紅打造限量新表 經典又唯美設計誘藏家埋單

迷因天王Drake也愛這牌！玫瑰金青龍珠寶 霸氣現身

最頂級的Nissan Skyline GT-R修復廠 就在日本大阪Garage Yoshida！

相關新聞

真力時全新百萬高振頻陀飛輪 寶鴻堂即起全台首賣

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）的DEFY Skyline系列，推出兩款複雜功能新作：備有精鋼與黑色陶瓷兩種材質選...

連14天吃壽司9折！東台首間「藏壽司土藏屋」插旗羅東

久等了！羅東第一間，同時也是宜蘭第二間「藏壽司 羅東中山路店」，將於2月27日起開始試營運。採用日式土藏屋造型的羅東中山...

奢華小精品！YSL氣墊粉餅高訂菱格版　宛如小型手拿包

動輒6位數的精品包，對於小資女來說難以入手，但小資女也可以從美妝精品開始入手，精品SAINT LAURENT在2022年...

Made in Singapore！三星主廚公開「新加坡三大秘境」

新加坡旅遊局今日啟動品牌活動煥新計畫，全新推出「Made in Singapore就在新加坡」，邀請旅客探索不平凡的日常...

凍齡女神崔智友、高圓圓都被圈粉 必敗CELINE新包是它

2024年必備的時尚單品，無疑再次出自每次推出全新包款就能迅速席捲全球的時尚界的專業戶CELINE。近日，南韓女星潤娥與...

7-ELEVEN「進口夯品博覽會」14款日、韓便利商店熱銷零食限時買2送1

近年零食市場呈現多元化和國際化的趨勢，消費者對於品質、口感和新奇感的需求逐漸提升，7-ELEVEN積極引進進口食飲品項，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。