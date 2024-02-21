真力時全新百萬高振頻陀飛輪 寶鴻堂即起全台首賣

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）的DEFY Skyline系列，推出兩款複雜功能新作：備有精鋼與黑色陶瓷兩種材質選擇的DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕表，搭載全新El Primero 3630型高振頻陀飛輪自動機芯，即日起在寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店全台首賣至3月15日止，同場同時展出多款DEFY系列與Chronomaster系列高振頻時計新品。寶鴻堂鐘表台北旗艦店二樓的品牌展示空間更導入全新形象，展現出更為現代前衛的品牌風貌。

陀飛輪是高級製表技術的象徵；為展現真力時一貫高振頻技術，全新El Primero 3630型陀飛輪自動機芯如同所有El Primero機芯家族成員，具備配備5赫茲（每小時振動36,000次）高振頻特色，而每60秒旋轉一圈的陀飛輪裝置則位在DEFY Skyline表盤6點鐘方向，框架外型特別設計為四芒星造型，周圍交織著千萬星辰以陀飛輪為中心向外漸大綻放的馬賽克圖騰，設計別具品牌未來美學。