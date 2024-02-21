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王品再創中餐新品牌「潮粥幫」年營收挑戰6000萬元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
王品再創中餐新品牌「潮粥幫」，客單價約700元。記者林海／攝影
王品再創中餐新品牌「潮粥幫」，客單價約700元。記者林海／攝影

王品再創全新中餐品牌「朝粥幫」，目標成為市場上具連鎖規模的砂鍋粥品牌，王品市場行銷二部總監張之秀表示，今年展店目標2店，品牌初創時期展店以六都為主，第二店預計開在新北市，而單店業績目標每年要挑戰6000萬元。

張之秀表示，朝粥幫首店試營運狀況不錯，規劃今年將再開出一家店，而在新品牌加入下，今年中餐品牌展店數將突破三成，可望帶動全年營收由去年的8.7億元提升至13億元，年增幅度挑戰五成。

張之秀指出，朝粥幫王品集團第五個中餐品牌，而市調推估，台灣中台式料理市場每年規模超過2000億元，超過6成消費者每兩週至少聚餐一次，帶動聚會型餐廳需求成長，但潮粥幫最具挑戰的就是要改變粥品在消費者心中的印象。

張之秀表示，朝粥幫客單價約700元，是中餐品牌中客單價第二高的，僅次於享鴨，鎖定30~40歲愛嚐鮮的小資族，

首店台北市南京東路商圈，鄰近新光三越南西店、中山北路及金融商辦，共有162席座位，並設有兩間10人包廂，能滿足商務客、親友聚會及逛街人潮用餐需求。

張之秀也說，由於潮州幫廚藝含量較高，因此初期不急於大幅展店，而是將口碑、口味做好，規劃今年將在雙北再開出一家店，將以街邊店為主，未來再持續朝六都邁進，也不排除改變餐點形式插旗百貨美食街。

而在中餐品類方面，張之秀指出，去年中餐品類營收約8.7億元，今年過年期間業績增幅達1~2成，今年目標展店數達三成，其中，丰禾將展出三家店，享鴨、莆田和朝粥幫則皆展出兩家，在展店助攻下，預估今年中餐品類營收可望年增近五成，達13億元目標。

王品

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