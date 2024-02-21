一期一會！嬌蘭2024粉櫻淡香限量瓶　櫻花變身奢華戒指

又將迎來日本的櫻花季，這也是一期一會的盛事，嬌蘭每年都會為了紀念當年度的櫻花之美，每年以櫻花為主題，推出限量版包裝的香水，2024年攜手法國珠寶設計師 Philippe Ferrandis合作，推出「花冠粉櫻淡香水 珠櫻流蘇蜂印瓶」，全球限量推出，將櫻花變身為戒指，可以放置於香水瓶頸上，更可以單獨作為珠寶佩戴，完美擁抱香水與珠寶。

日本櫻花季從琉球群島開始，一路到北海道，最多綻放的時候落在3、4月，一年綻放一次的櫻花，也是日本人最愛的花朵，不僅賞櫻，也因為櫻花而衍生出多樣化的文化與藝術作品。

嬌蘭每一年都會為了櫻花，推出限定商品，今年邀請Philippe Ferrandis合作，先在紙上繪畫好櫻花，再由Philippe Ferrandis巴黎工作室，手工製作而出，展現出精湛的工藝，甚至花心中的雌蕊焊接等，都能看到其細緻之處。

金屬製作的花托，得要手工拋光，再飾以24純金，並鑲上白色與玫瑰色水晶，最後再塗上瓷釉，一枚飾了兩朵淡粉搪瓷櫻花的戒指，鍍上24K純金，並鑲有晶亮的水晶，之後由嬌蘭工作室固定在蜂印瓶上，而該枚戒指也能單獨配戴，全球限量編號4,205瓶，售價39,000元。