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韓韶禧新代言形象照曝光美得太過火 詮釋酷辣風格穿搭讓人好著迷

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH釋出全球代言人韓韶禧形象大片，由她演繹春夏穿搭最新趨勢，展現截然不同的酷辣風格。圖／CHARLES & KEITH提供
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH釋出全球代言人韓韶禧形象大片，由她演繹春夏穿搭最新趨勢，展現截然不同的酷辣風格。圖／CHARLES & KEITH提供

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH釋出全球代言人韓韶禧形象大片，由她演繹春夏穿搭最新趨勢，展現截然不同的酷辣風格，讓人無法移開目光。

南韓女星韓韶禧的一舉一動都受到矚目，先前出席高級訂製服發表時，因為要滿足粉絲的期待於是上演了「咬筆蓋簽名」，既性感又率真，立刻成為網路熱議焦點。不僅如此，韓韶禧還曾上傳一則到練舞室大跳女團aespa「DRAMA」的影片，短時間內掀起各大社群平台的關注，更是有超過300萬次點閱成績，展現高人氣。而新一季到來，由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH也釋出全新時尚大片，廣告中她以一襲粉紅蕾絲長洋裝散發出令人意想不到的暗黑魅力；或披上光澤感十足、強烈個性的帥氣皮衣，為整體造型注入前衛氣息。

由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供
由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供

同時韓韶禧搭配的貓跟尖頭鞋結合復古設計和金屬孔眼元素，華麗而迷人，同時彰顯女神品味，而這款細跟鞋不僅引發話題，更可是日常穿搭必備單品。另一套則以黑色帥氣連身褲套裝搭配上經典Petra丹寧微笑肩背包及金屬孔眼厚底瑪莉珍鞋，呈現鮮明的時髦風範，但不管哪一個造型，當讓人深深著迷。另外，CHARLES & KEITH在Petra系列中也推出全新造型水桶包，雖然少了招牌微笑曲線，但以有著俐落方正剪裁，不僅實用性高，調節式的背帶更可為日常裝束創造更多元搭配可能。

由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供
由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供

由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供
由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供

由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供
由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供

由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供
由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供

由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供
由韓韶禧代言的CHARLES & KEITH釋出全新時尚大片，廣告中散發出令人意想不到的暗黑魅力。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH皮帶釦繞踝貓跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH皮帶釦繞踝貓跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH交叉帶厚底瑪莉珍鞋，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH交叉帶厚底瑪莉珍鞋，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑丹寧肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑丹寧肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH皮帶釦繞踝貓跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH皮帶釦繞踝貓跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra水桶包，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra水桶包，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH交叉帶厚底瑪莉珍鞋，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH交叉帶厚底瑪莉珍鞋，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

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