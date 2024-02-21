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身分證集滿229 星級Buffet享8折！生蠔干貝鮮蟹吃到飽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
敘日全日餐廳推出季節限定的「甜莓夢境」。圖/六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳推出季節限定的「甜莓夢境」。圖/六福旅遊集團提供

迎接四年一次的閨年，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳即日起至2月29日，不分平假日的午餐、下午茶、晚餐餐期，雙人同行、兩人的身分證集滿「2、2、9」三個數字，即享餐費優惠8折再免10%服務費，暢饗百道異國星級美饌。

其中，午、晚餐餐期包含饕客最愛爐烤美國肋眼牛排、紅酒燉牛舌，以及本季主題「甜莓夢境」草莓季主題餐檯，數十道草莓限定料理與生食級干貝吃到飽，假日再享限定生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳。

此刻正值草莓盛產的季節，敘日全日餐廳推出季節主題餐檯「甜莓夢境」，嚴選香氣馥郁、碩大香甜的苗栗大湖香水草莓入饌，包含經莓果醬醃漬香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、軟嫩七分熟牛肩胛搭香草油醋醬與藍紋起司的「草莓藍紋起司牛肉沙拉」，以及必嘗超夯麵食點心包入松露、油脂奔放肉質細膩的和牛的「松露和牛肉夾餅」等，還有多款草莓夢幻甜品。

另有多款肥美海鮮食材，不分平假日享「日本生食級干貝」吃到飽，假日限定再加碼「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳暢吃。

敘日全日餐廳洽詢電話：02-6615-6526。

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