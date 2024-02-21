臺南建城400年 家樂福獨家推文創托特包 4款古蹟限定零食全台開賣

今年是臺南建城400周年，在這個氣候宜人、農耕地面積全台第一，而且遍佈文化古蹟以及美食的城市，盛大展開一整年的歡慶活動。家樂福也發揮通路力量特別推出「台南400」活動週，全力共襄盛舉。

首波活動即日起開跑，於家樂福線上購物以及官方LINE「團吧＋1」推出獨家限定「臺南400托特包」，特邀台南插畫家邱浡洧老師設計出品，包面設計概念以時間軸出發，穿越400年前先民渡海來台，串連主要歷史代表建築作為年代表現，搭配台南什麼都「甜」的特色以及遊客到台南玩必懂每日夜市咒語「大大武花大武(花)花」為此創作增添趣味，而「臺南幸運市」翻轉字，更別具意義。包款更特地委由台南在地知名手製帆布包工藝業者「廣富號」製造生產，大容量肩背托特包實用又百搭，同時也融入「在地創生、永續共好」的理念，非常值得收藏。

而以往只有到臺南旅遊才能買得到的臺南古蹟限定商品，包括聯華食品旗下卡迪那、可樂果推出以鄭成功、赤崁樓、天后宮，以及臺南400紀念款熱蘭遮堡為主題的4款文創包裝零食，家樂福也特別引進，2月23日起就可在全台家樂福門市買得到。