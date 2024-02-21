陳柏霖機場時尚巧搭旅法台裔設計師品牌 簡約秀活力

如何輕便但不失體面？一向是機場穿搭最困難的地方，但近日演出新春賀歲強片《還錢》的人氣男星陳柏霖，近日則示範了一組完美示範，以簡單色彩和單品，兼顧造型感與行動活力！

在電影《還錢》中演出犯罪首腦形象的陳柏霖，在電影中並與演員林哲熹、蔡凡熙等人大演對手戲；日前他在慶祝新片《還錢》首周票房稱霸賀歲檔新片、華語片雙冠之後即火速動身前往巴黎，並在午夜的機場外，以長版風衣搭配厚磅數上衣和雙折西裝長褲，輕便有型。

隱約帶有亮面光澤的長版風衣，除了與長褲擁有相近色彩，其高領設計也具防風效果，加上厚磅數的圓領上衣，保暖、穿脫輕便。也或因為衣服的輕便舒適，讓陳柏霖在夜間的機場外擺出豐富姿勢，無論是行走、小歇，倚靠在行李推車前，像要朝下一個目的地和目標前進、蓄勢待發。