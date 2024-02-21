快訊

「華航林依晨」再婚了！真愛為她離開深耕7年東京 交往4週年紀念日成夫妻

深坑科技廠大火惡臭擴散雙北 侯友宜急前往視察「事情還沒解決」

劍橋博士捨台積電高薪跳槽成大 嘆助理教授6年條款不友善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳柏霖機場時尚巧搭旅法台裔設計師品牌 簡約秀活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳柏霖在夜間的機場外擺出豐富姿勢，無論是行走、小歇，倚靠在行李推車前，像要朝下一個目的地和目標前進、蓄勢待發。 圖／Peter Wu提供（合成圖）
陳柏霖在夜間的機場外擺出豐富姿勢，無論是行走、小歇，倚靠在行李推車前，像要朝下一個目的地和目標前進、蓄勢待發。 圖／Peter Wu提供（合成圖）

如何輕便但不失體面？一向是機場穿搭最困難的地方，但近日演出新春賀歲強片《還錢》的人氣男星陳柏霖，近日則示範了一組完美示範，以簡單色彩和單品，兼顧造型感與行動活力！

在電影《還錢》中演出犯罪首腦形象的陳柏霖，在電影中並與演員林哲熹、蔡凡熙等人大演對手戲；日前他在慶祝新片《還錢》首周票房稱霸賀歲檔新片、華語片雙冠之後即火速動身前往巴黎，並在午夜的機場外，以長版風衣搭配厚磅數上衣和雙折西裝長褲，輕便有型。

隱約帶有亮面光澤的長版風衣，除了與長褲擁有相近色彩，其高領設計也具防風效果，加上厚磅數的圓領上衣，保暖、穿脫輕便。也或因為衣服的輕便舒適，讓陳柏霖在夜間的機場外擺出豐富姿勢，無論是行走、小歇，倚靠在行李推車前，像要朝下一個目的地和目標前進、蓄勢待發。

原來陳柏霖身上衣物出自旅法台裔設計師品牌Peter Wu之手，設計師不強調明顯的Logo、標示，但以簡約俐落的姿態融合高品質的織品布料，最早2017年創立於巴黎，展現時尚、實穿、舒適的日常風格；陳柏霖身上的單品其中長版風衣訂價36,500元、西裝長褲則為18,000元，皆為Peter Wu 2024春夏新品，可洽台北新光三越信義A9館，或台中新光三越中港店，以及台北新光三越Diamond Towers品牌專賣店、逕行洽詢。

陳柏霖在機場換上一身旅法台裔設計師Peter Wu的2024春夏新品、輕快時髦。圖／Peter Wu提供
陳柏霖在機場換上一身旅法台裔設計師Peter Wu的2024春夏新品、輕快時髦。圖／Peter Wu提供
雙折西裝長褲風暴藍色款，18,000元。圖／Peter Wu提供
雙折西裝長褲風暴藍色款，18,000元。圖／Peter Wu提供
sunrise長版風衣風暴藍色款，36,500元。圖／Peter Wu提供
sunrise長版風衣風暴藍色款，36,500元。圖／Peter Wu提供
陳柏霖在機場換上一身旅法台裔設計師Peter Wu的2024春夏新品、輕快時髦。圖／Peter Wu提供
陳柏霖在機場換上一身旅法台裔設計師Peter Wu的2024春夏新品、輕快時髦。圖／Peter Wu提供
workwear厚磅數白色上衣，7,500元。圖／Peter Wu提供
workwear厚磅數白色上衣，7,500元。圖／Peter Wu提供

設計師 陳柏霖

延伸閱讀

陳柏霖帶舊愛看夜景耍浪漫 霸氣狂吻女伴認了：好暈！

2024春節票房冷颼颼 戲院業者嘆：出遊取代觀影！

陳柏霖「還錢」熱賣 驚喜曝光情人節最新計畫

「最帥索隆」被爆片場耍大牌要喝奶茶 陳柏霖親回真相

相關新聞

陳柏霖機場時尚巧搭旅法台裔設計師品牌 簡約秀活力

如何輕便但不失體面？一向是機場穿搭最困難的地方，但近日演出新春賀歲強片《還錢》的人氣男星陳柏霖，近日則示範了一組完美示範...

TOYOTA熱血應援！讀賣巨人球賽門票送給你

TOYOTA獨家冠名贊助讀賣巨人台灣賽，自2024/2/16(六)至2024/2/22 (四)於官方粉絲團TOYOTA Taiwan舉辦寵粉抽票活動，歡迎民眾前往活動貼文完成指定步驟抽球賽門票！

情迷北非16日遊 摩洛哥賞沙漠銀河

摩洛哥是許多人的夢幻旅程，由旅遊達人唐宏安獨家領團，深入一般旅客不會去的祕境，到撒哈拉體驗豪華露營，欣賞絕美沙漠銀河，史...

走訪東非11天8夜旅程 賞自然奇觀

世界十大奇景之一「東非動物大遷徙」，是愛好生態的旅人此生必訪，跟著旅遊作家沈正柔的腳步，走訪兩大野生動物國家公園、三個世...

壽司郎又要開新店！彰化員林大道、內湖大潤發接力登場

「壽司郎」又要開新店囉！甫於去年底林口開設第39間分店的壽司郎，預計將再拓展「內湖大潤發店」，成為內湖第一間門市。此外，...

北榮大師講堂 張德明穿越時空闡述健康照護邁入AI時代

台灣為高齡社會，健康照護更顯重要。台北榮總大師講堂今邀請三總、北榮前院長張德明，針對「健康照護的過去、現在、未來」進行演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。