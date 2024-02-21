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陳柏霖機場時尚巧搭旅法台裔設計師品牌 簡約秀活力
如何輕便但不失體面？一向是機場穿搭最困難的地方，但近日演出新春賀歲強片《還錢》的人氣男星陳柏霖，近日則示範了一組完美示範，以簡單色彩和單品，兼顧造型感與行動活力！
在電影《還錢》中演出犯罪首腦形象的陳柏霖，在電影中並與演員林哲熹、蔡凡熙等人大演對手戲；日前他在慶祝新片《還錢》首周票房稱霸賀歲檔新片、華語片雙冠之後即火速動身前往巴黎，並在午夜的機場外，以長版風衣搭配厚磅數上衣和雙折西裝長褲，輕便有型。
隱約帶有亮面光澤的長版風衣，除了與長褲擁有相近色彩，其高領設計也具防風效果，加上厚磅數的圓領上衣，保暖、穿脫輕便。也或因為衣服的輕便舒適，讓陳柏霖在夜間的機場外擺出豐富姿勢，無論是行走、小歇，倚靠在行李推車前，像要朝下一個目的地和目標前進、蓄勢待發。
原來陳柏霖身上衣物出自旅法台裔設計師品牌Peter Wu之手，設計師不強調明顯的Logo、標示，但以簡約俐落的姿態融合高品質的織品布料，最早2017年創立於巴黎，展現時尚、實穿、舒適的日常風格；陳柏霖身上的單品其中長版風衣訂價36,500元、西裝長褲則為18,000元，皆為Peter Wu 2024春夏新品，可洽台北新光三越信義A9館，或台中新光三越中港店，以及台北新光三越Diamond Towers品牌專賣店、逕行洽詢。
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