壽司郎又要開新店！彰化員林大道、內湖大潤發接力登場

「壽司郎」又要開新店囉！甫於去年底林口開設第39間分店的壽司郎，預計將再拓展「內湖大潤發店」，成為內湖第一間門市。此外，「彰化員林大道店」現也進入籌備階段，隨著新店的加入，壽司郎在台也將突破40間門市大關。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續多年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「迴轉壽司No.1」。壽司郎在2018年首度登台，目前在全台合計共39間門市。其中在2023年底所開幕的「壽司郎林口店」，更是突破傳統，採用全黑的建築外觀與工業風設計，成為全台首間「黑色壽司郎」。

進入2024年，壽司郎仍積極拓展分店。其中就包括將開設「彰化員林大道店」，成為彰化第二間門市，另外，壽司郎也還會再開設「內湖大潤發店」，目前兩間分店均已進入人才招募階段，未來隨著新門市加入，也帶來消費者不同的用餐選擇。