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「LINE發票管家」功能擴增！新增個人化消費分析 變身記帳分析小管家

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
LINE發票管家功能擴增3大新功能，變身記帳分析小管家。圖／LINE提供
LINE發票管家功能擴增3大新功能，變身記帳分析小管家。圖／LINE提供

根據財政部最新數據，截至2023年8月，使用電子發票營業人已超過50萬家，消費者申請使用手機條碼已超過1,400萬個，隨著財政部完成建置新平台，LINE發票管家呼應政策，推出更多電子發票載具延伸服務，增加對發票、記帳趣味性。

為了方便民眾管理發票，LINE台灣在2022年推出發票管理小工具LINE發票管家，以簡單易懂的介面吸引大量用戶使用，還有趣味賓果遊戲增加獲獎小確幸，上市一年多持續增加手動記帳、一鍵分享發票明細、紙本長條發票掃描對獎等功能，現在更新增每月消費分析，讓用戶每月可得到專屬自己的消費發現。隨著新功能上線，LINE發票管家推出收看教學影片免費贈點活動，2月28日前只要是綁定用戶即可免費下載《哈囉小恐龍》貼圖。

觀察使用LINE發票管家的用戶，最常開啟服務的時間是下午2點至3點下午茶、逛街時間，每日平均開啟4次；而最常開啟手動掃描發票的時間是晚間8點到11點。在中獎的部分，財政部為鼓勵民眾多使用雲端載具，祭出了雲端發票獎吸引使用，LINE發票管家也發現69% LINE發票管家的用戶在過去一年多至少中過一次獎；而這些中獎用戶平均每月上傳38張發票，較整體用戶多8張。

●新功能1：手動記帳、調整分類

LINE發票管家推出以來，持續觀察用戶需求推出新功能，調查發現超過7成用戶期待發票管家新增消費管理功能，因此發票管家開放讓用戶能手動調整每筆消費分類，甚至新增沒有發票的消費，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費。

●新功能2：消費分析對比先前紀錄

最新功能「消費分析」每月彙整出專屬的消費資訊，除了與上個月、過去6個月比較花費結構，還能查看每個月消費最多的店家，甚至當月花費最高的商品，讓用戶挖掘出有趣的統計數據。

●新功能3：傳統長型發票也可掃

而在傳統長型發票的對獎功能LINE發票管家突破限制，掃描就可辨識傳統長型發票的期別、發票號碼等資訊，掃描後的資料會顯示為「其他」並被儲存在該期首日的明細中，方便後續對獎，用戶也可再編輯該筆消費金額及日期等資訊。

搭配新功能的上線，LINE發票管家特別製作全新教學影片，只要透過活動網址成功邀請好友觀看，每次可獲得1點（限量搶完為止），一人至多可邀請20位好友。另外，只要是綁定LINE發票管家之用戶（不限首次綁定）皆可在2月28日前下載本次推出的《哈囉小恐龍》免費貼圖。

LINE發票管家推出「手動記帳新功能」，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費。圖／LINE提供
LINE發票管家推出「手動記帳新功能」，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費。圖／LINE提供
LINE發票管家推出「消費分析功能」，每月彙整出專屬的消費資訊，讓用戶挖掘出有趣的統計數據。圖／LINE提供
LINE發票管家推出「消費分析功能」，每月彙整出專屬的消費資訊，讓用戶挖掘出有趣的統計數據。圖／LINE提供
綁定LINE發票管家之用戶（不限首次綁定）皆可在2月28日前下載本次推出的《哈囉小恐龍》免費貼圖。圖／LINE提供
綁定LINE發票管家之用戶（不限首次綁定）皆可在2月28日前下載本次推出的《哈囉小恐龍》免費貼圖。圖／LINE提供
綁定LINE發票管家之用戶（不限首次綁定）皆可在2月28日前下載本次推出的《哈囉小恐龍》免費貼圖。圖／LINE提供
綁定LINE發票管家之用戶（不限首次綁定）皆可在2月28日前下載本次推出的《哈囉小恐龍》免費貼圖。圖／LINE提供
LINE發票管家用戶習慣大解密，下午2點至3點下午茶時間最常消費、晚間8點到11點最愛對發票。圖／LINE提供
LINE發票管家用戶習慣大解密，下午2點至3點下午茶時間最常消費、晚間8點到11點最愛對發票。圖／LINE提供
LINE發票管家特別製作全新教學影片，只要分享全新教學影片給好友，即可拿LINE POINTS（限量搶完為止）。圖／LINE提供
LINE發票管家特別製作全新教學影片，只要分享全新教學影片給好友，即可拿LINE POINTS（限量搶完為止）。圖／LINE提供

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